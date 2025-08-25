Войти
Замена истребителей на БПЛА ещё больше уменьшает роль США в предоставлении гарантий безопасности Украине

Источник изображения: topwar.ru

Европа хочет более широкого участия США в предоставлении гарантий безопасности Украине, тогда как американцы намерены ограничиться минимальным участием. На данный момент идет обсуждение воздушной поддержки со стороны США, но и здесь не все так однозначно.

Несмотря на настойчивые просьбы Европы, США все больше отдаляются от украинского конфликта, но пока полностью из него не вышли, что дает некоторую надежду Брюсселю уговорить Вашингтон на предоставление гарантий Киеву. Однако все действия Вашингтона прямо указывают, что делать этого он не хочет. Разговоры о воздушной поддержке, которую могут оказать США, ведутся не об участии американских истребителей, а беспилотников.

По данным телеканала CNN, в Пентагоне считают, что для «поддержки» Европы хватит и беспилотников, истребители, тем более F-35, которые просят европейцы, посылать не нужно. Обусловлено это тем, что возможная потеря БПЛА не станет критичной, тогда как самолета с пилотом вызовет много вопросов.

В администрации Трампа существует «некоторое беспокойство» по поводу отправки американских летчиков для выполнения пилотируемых миссий над Украиной, наблюдается «большая открытость» к идее использования беспилотников,

— сообщает телеканал.

Такой вариант не устраивает Европу, которая хотела бы размещения американских войск на Украине, поскольку это сразу снимет все вопросы по так называемым «силам сдерживания». Под прикрытием США Европа может спокойно разместить свои войска на украинской территории. А вот в одиночку нет.

