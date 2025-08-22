Европа убеждена, что мирные переговоры Трампа провалятся. Но все равно хочет их продолжения — чтобы разоблачить блеф Москвы (Politico, США)

Politico: Европа готовит ловушку для Москвы на фоне мирных предложений Трампа

Европа собирается использовать мирные инициативы Трампа как приманку, чтобы заманить Кремль в ловушку и доказать его неготовность к диалогу, пишет Politico. Цель заключается в том, чтобы заставить Вашингтон усилить давление на Россию и дать Киеву военные гарантии.

Габриэл Гэвин, Якопо Баригацци, Камилла Гейс, Дэн Блум

Европейские лидеры не верят в искренность Владимира Путина насчет мирного соглашения, поэтому их стратегия заключается в том, чтобы подыгрывать Дональду Трампу и всячески его нахваливать, пока он наконец не придет к такому же выводу и не осознáет, что пора занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю.

Европейская сторона считает этот подход беспроигрышным. Они будут рады ошибиться, если президент США все же договорится о прекращении боевых действий на Украине, предоставив весомые гарантии безопасности, однако основной план действий заключается в том, чтобы вывести российского лидера на чистую воду и продавить ужесточение санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон, изо всех мировых лидеров, приложивший, пожалуй, наибольшие усилия для предотвращения боевых действий через прямые контакты с Путиным, теперь решительнее других заявляет, что российский президент не настроен на мир и по-прежнему верен своей цели — уничтожить независимую, демократическую Украину.

"Считаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ — нет. Если хотите знать мое глубокое убеждение, то нет. Считаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да, — заявил Макрон перед отъездом в Вашингтон, где в понедельник принял участие в переговорах. — Не думаю, что президент Путин хочет мира. Я считаю, что он хочет капитуляции Украины. Собственно, именно это он и предложил".

В самом деле, Путин не только не предлагает никаких уступок ради мирного соглашения, но и требует от Киева сдачи дополнительных территорий, включая ключевые оборонительные рубежи ВСУ, взятие которых позволит нанести более глубокий удар по осажденной стране (Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины — прим. ИноСМИ). Он также категорически отвергает присутствие сил НАТО для обеспечения безопасности страны по окончании боевых действий — хотя это важнейшее условие для Киева.

В связи с подготовкой к возможному саммиту с участием России и Украины лидеры стран Европы во вторник провели серию экстренных переговоров, чтобы взвесить свои ответы и обменяться информацией, полученной в ходе обсуждений в Белом доме накануне.

По словам пяти дипломатов, пожелавших пролить свет на эту деликатную тему на условиях анонимности, президенты, премьер-министры и послы в целом поддерживают Макрона. Они выразили глубокий скепсис в отношении добросовестности Кремля на переговорах, но с оптимизмом отметили, что Вашингтон покарает Россию, если сочтет главным препятствием на пути к миру Путина.

"Очевидно, что если мы окажемся в ситуации, когда Путин так или иначе признается, что не хочет прекращать боевые действия, Трампу придется принимать меры, и это послужит аргументом в пользу санкций", — заявил дипломат одной из стран, представленных на виртуальном заседании Европейского совета во вторник.

Европейцы считают санкционный гнет США решающим для дипломатического процесса, и многие утверждают, что Путин согласился встретиться с Трампом на Аляске лишь только после того, как Вашингтон ввел высокие пошлины против Индии за приобретение жизненно важного для экономики России ресурса — нефти. Следующей решительной мерой станет расширение аналогичных санкций против важнейшего торгового партнера России — Китая.

Второй дипломат подтвердил, что союзники охотно поддержат посредническую инициативу США в заключении перемирия не потому, что верят в ее непременный успех, а потому, что это послужит проверкой российских намерений. Третий заявил, что разрабатываемые гарантии безопасности помогут Украине "вести переговоры с позиции силы", тогда как санкции "обеспечат нам рычаги воздействия на Путина".

Европейские лидеры, включая председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, французского президента Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и итальянского премьера Джорджу Мелони, вылетели в Вашингтон в понедельник, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского на встрече с Трампом. Всего несколькими днями ранее американский лидер принял Путина на Аляске и заявил о достигнутом прогрессе "по многим пунктам".

"Всем — включая, кстати Путина — постоянно приходится подыскивать ключи к Трампу", — заявила журналу Politico бывший советник республиканского президента на его первом сроке, а ныне старший научный сотрудник Брукингского института Фиона Хилл.

"Но я думаю, что в понедельник они справились, лучшего и ждать было нельзя", — добавила Хилл. По ее словам, максимум, на что можно было рассчитывать перед саммитом на Аляске, — это "что-то, с чем можно будет работать дальше", и, похоже, что они своего добились, "даже если со стороны это выглядело ужасно".

Достучаться до Трампа

Западные партнеры не скупились на комплименты Трампу, поблагодарив его за организацию переговоров, и выразили искреннее облегчение после того, как он выступил с вескими заверениями в том, что страна сыграет свою роль в гарантиях безопасности для Украины по итогам мирного соглашения. Однако за закрытыми дверями они сосредоточены на том, чтобы продавить жесткие экономические ограничения, если (или даже когда) Москва откажется прекратить спецоперацию.

"Все создают видимость и выполняют формальности, — сказал четвертый дипломат ЕС. — Но мы не знаем, какова конечная цель Путина. Что побудит Путина пойти на те или иные уступки? Я не знаю".

Нажим с требованием мирных переговоров становится проблемой для российского лидера.

Кремль на предложение провести следующий раунд дипломатии ответил уклончиво. Пытаясь выиграть время, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, но подчеркнул, что любой саммит должен готовиться "шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени". Путин даже предложил провести саммит в России, но эта идея показалась весьма неуместной и была немедленно отвергнута.

Один немецкий чиновник заявил, что эти колебания становятся испытанием серьезности российских намерений.

"Россия согласилась на двусторонний саммит с Зеленским или даже принять его у себя... Однако теперь, насколько я понимаю из СМИ, российская сторона трактует события иначе", — сказал чиновник.

С европейской стороны дипломатия идет семимильными шагами. Во вторник ЕС провел внеочередное совещание послов, которое продлилось до 2 часов ночи, в преддверии встречи лидеров, и отдельную видеоконференцию с неформальной "коалицией желающих", куда вошли страны из-за пределов блока, включая Турцию и Канаду. На этой неделе в Вашингтоне ожидается встреча военных руководителей для обсуждения конкретных гарантий безопасности для Украины.

Министры обороны и иностранных дел ЕС также проведут неформальную встречу на следующей неделе, и зреют ожидания, что конкретное мирное предложение может быть готово для представления Зеленскому и Путину в течение примерно недели.

Трамп намекнул, что на Украине может быть использована американская авиация, тогда как европейские страны развернут войска для защиты страны — однако все это противоречит целям Москвы по захвату новых территорий (цели СВО заключаются в демилитаризации и денацификации Украины — прим. ИноСМИ).

И хотя западные страны все больше убеждаются в том, что им вполне по силам работать с Трампом и выступать единым фронтом, им также пришлось корректировать свои "красные линии" в угоду американскому лидеру. После переговоров в Вашингтоне ЕС в понедельник сложилось впечатление, что ЕС смягчил свое требование к России согласиться на прекращение огня как непременное условие для переговоров.

"Была надежда, что Трамп все же изменит свое решение по вопросу о прекращении огня. „Этого не произошло“, — сказал пятый дипломат, выразив обеспокоенность разницей в позициях. — Но в целом это все равно хороший шаг к миру".

Однако самое главное, что даже сам Трамп теперь допускает во всеуслышание, что Путин может вести переговоры недобросовестно.

"Мы узнаем намерения президента Путина в ближайшие пару недель... Может, он и не захочет договариваться", — заявил президент США телеканалу Fox News.

"Надеюсь, что президент Путин будет умницей, а если нет, ситуация будет тяжелой", — заключил Трамп.

В подготовке материала участвовали Джошуа Берлингер из Парижа, Люк Макги из Лондона, Джеймс Анджелос из Берлина и Себастьян Старчевич из Брюсселя