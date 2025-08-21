Пентагон решил создать флот морских беспилотников.

Reuters сообщил о создании США флота морских беспилотников против Китая

Американские военные активно тестируют надводные и воздушные беспилотные аппараты, предназначенные для автономных операций в случае конфликта вокруг Тайваня.

Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем, сообщает Reuters.

По данным агентства, испытания прототипов прошли у побережья Калифорнии, где один беспилотник вышел из строя из-за ошибки программного обеспечения, а другой катер при столкновении перелетел через палубу. Разработкой занимаются Saronic и BlackSea Technologies.

Несколько недель назад катер BlackSea неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательное судно. По словам источников агентства, причиной инцидентов стали ошибки программного обеспечения в сочетании с человеческим фактором.

Пентагон намерен создать рои морских и воздушных беспилотников для противодействия военной операции Китая против Тайваня. Ожидается, что американские катера будут стоить несколько миллионов долларов и обладать автономностью, не требуя постоянного управления человеком.

Для сравнения, украинские беспилотные катера на Черном море стоят около 250 тыс. долларов, но ВМС США рассчитывают получить более технологичный вариант.

По данным агентства, программа сталкивается с трудностями: уволен руководитель закупок морских беспилотников, приостановлен контракт на 20 млн долларов с L3Harris, разрабатывавшей программное обеспечение.

В то же время с BlackSea уже заключены контракты на 160 млн долларов – компания выпускает для флота несколько десятков разведывательных беспилотников в месяц. Saronic не заключила контракт на закупки, однако получила 20 млн долларов на разработку прототипов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые могут находиться в воздухе до четырех часов. Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки.

Денис Тельманов