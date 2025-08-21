Публицист Гордиенко: ВСУ скоро не смогут получать данные аэроразведки из-за ВС РФ

Украинский военный публицист отметил, что у ВСУ нет решения по противодействию российским дронам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Аэроразведка ВСУ оперативно-тактического уровня, которая ведется дронами, в ближайшие месяцы прекратит свое существование из-за российских БПЛА-перехватчиков. Об этом сообщил украинский военный публицист Серафим Гордиенко.

"В ближайшие месяцы аэроразведка как вид системной деятельности может прекратить свое существование. <...> Пока что системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься выше (на 4 000 и 5 000 метров) тоже не дает результата, враг научился сбивать и там. Вести "секторную разведку" на большинстве направлений пока что невозможно", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что у ВСУ нет решения по противодействию российским дронам. "И найти это решение - задача номер один для компаний-производителей", - уточнил он.

Минобороны РФ регулярно сообщают о сотнях сбитых украинских беспилотников, точечными ударами уничтожается каждый второй БПЛА противника. Малые ударные беспилотники выводят из строя дорогостоящее оборудование противника, лишая его возможностей вести разведку и корректировку огня, а также пресекая попытки огневой поддержки.