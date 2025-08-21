Иран использует еще более передовые и разрушительные ракеты в случае новой провокации Израиля, заявил глава Минобороны страны

Источник изображения: topwar.ru

Выступая перед журналистами в кулуарах встречи с группой иностранных военных в Тегеране, которая проводилась по случаю Дня оборонной промышленности, глава Минобороны Ирана генерал Азиз Насирзаде заявил, что в ходе недавней 12-дневной войны с Израилем иранские вооруженные силы использовали ракеты, произведённые несколько лет назад, которые показали довольно неплохие результаты. Однако в случае повторной израильской атаки, несомненно, будут применены еще более новые ракеты, отметил генерал.

У нас гораздо более широкие возможности в использовании наших ракет, чем в прошлом, которые пока не были показаны. Сегодня мы производим ракеты, обладающие гораздо лучшими характеристиками, чем предыдущие, и если сионистский враг предпримет еще один акт авантюризма, мы обязательно применим эти ракеты

- сказал Насирзаде.

По словам генерала, несмотря на то, что во время 12-дневной войны Израиль использовал всю мощь средств противовоздушной обороны, включая системы THAAD, MIM-104 Patriot, Iron Dome и Arrow, ему удалось обезвредить только около 40 процентов иранских ракет в первые дни войны, а в последние дни 90 процентов ракет поразили свои цели.

Если бы эта тенденция продолжалась, вооруженные силы Исламской Республики определенно одержали бы верх

- добавил министр обороны Ирана.

Напомним, что последний вооруженный конфликт между странами разгорелся после того, как Израиль внезапно нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня, что произошло на фоне продолжавшегося тогда переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном.