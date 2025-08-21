Войти
Военное обозрение

Иран использует еще более передовые и разрушительные ракеты в случае новой провокации Израиля, заявил глава Минобороны страны

220
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Выступая перед журналистами в кулуарах встречи с группой иностранных военных в Тегеране, которая проводилась по случаю Дня оборонной промышленности, глава Минобороны Ирана генерал Азиз Насирзаде заявил, что в ходе недавней 12-дневной войны с Израилем иранские вооруженные силы использовали ракеты, произведённые несколько лет назад, которые показали довольно неплохие результаты. Однако в случае повторной израильской атаки, несомненно, будут применены еще более новые ракеты, отметил генерал.

У нас гораздо более широкие возможности в использовании наших ракет, чем в прошлом, которые пока не были показаны. Сегодня мы производим ракеты, обладающие гораздо лучшими характеристиками, чем предыдущие, и если сионистский враг предпримет еще один акт авантюризма, мы обязательно применим эти ракеты

- сказал Насирзаде.

По словам генерала, несмотря на то, что во время 12-дневной войны Израиль использовал всю мощь средств противовоздушной обороны, включая системы THAAD, MIM-104 Patriot, Iron Dome и Arrow, ему удалось обезвредить только около 40 процентов иранских ракет в первые дни войны, а в последние дни 90 процентов ракет поразили свои цели.

Если бы эта тенденция продолжалась, вооруженные силы Исламской Республики определенно одержали бы верх

- добавил министр обороны Ирана.

Напомним, что последний вооруженный конфликт между странами разгорелся после того, как Израиль внезапно нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня, что произошло на фоне продолжавшегося тогда переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Железный купол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"