На ТОФ стартовали соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз - 2025"

Соревнования проводятся в соответствии с поручением первого зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Восточный бриз - 2025" состоялось во Владивостоке на базе Водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Во Владивостоке на базе Водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялось торжественное открытие VIII Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Восточный бриз - 2025". Церемония открытия мероприятия прошла под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша, который поздравил участников с началом соревнований и пожелал честной борьбы. В течение 9 дней 25 команд будут соревноваться в области последних достижений перспективных разработок робототехнических комплексов, созданных предприятиями и научно-исследовательскими институтами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году команды представляют Тихоокеанский, Северный, Черноморский и Балтийский флоты, Каспийскую флотилию, другие подразделения Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардию и иные силовые структуры России.

"Восточный бриз - 2025" проводится в соответствии с поручением первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. Организатором соревнований является Минобороны России в лице Главного командования ВМФ и Тихоокеанского флота, а также Фонда перспективных исследований.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
ФПИ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БФ
КФ
ТОФ
