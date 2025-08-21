Европа спешит воспользоваться поддержкой Трампа и выработать план отправки войск на Украину (Bloomberg, США)

Bloomberg: Европа обсуждает план по размещению военных на Украине

Европейские лидеры готовят план отправки войск на Украину, сообщает Bloomberg. Речь идет о британских и французских подразделениях, которые будут размещены вдали от линии фронта. США, в свою очередь, заявили о готовности оказать воздушную поддержку.

Эллен Миллиган, Андреа Палашано, Мильда Шепутите

Европейские официальные лица обсуждают план отправки британских и французских войск на Украину в рамках возможного мирного соглашения. В общей сложности направить свои войска в разоренную страну изъявили желание около десятка столиц.

Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе, поскольку лидеры стран пытаются воспользоваться поддержкой президента Дональда Трампа и выработать план отправки европейских войск в рамках будущего мирного соглашения.

После того, как саммит в Белом доме в понедельник подтвердил более прочную приверженность США будущим гарантиям, европейские лидеры стремятся воспользоваться выпавшей возможностью и упрочить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Встреча европейских официальных лиц во вторник была посвящена плану отправки на Украину британских и французских войск по итогам мирного соглашения. В частности, обговаривались численность и дислокация военнослужащих, сообщают осведомленные источники. В общей сложности направить войска в разоренную страну изъявили желание около десяти столиц, заявили источники на условиях анонимности.

Однако подробности насчет американской поддержки остаются неясными.

"Что касается безопасности, то они готовы разместить свой контингент, — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. — Мы готовы помочь им кое-с-чем — вероятно, можно говорить о воздушной поддержке, потому что у нас есть то, чего больше ни у кого нет, это правда. Не думаю, что возникнут проблемы".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже сообщила журналистам, что Трамп понимает, что эти гарантии "принципиально важны для прочного мира".

"Он поручил команде по национальной безопасности координировать работу с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией", — сказала она, добавив, что, хотя Трамп исключил возможность американского присутствия на местах, Вашингтон, "несомненно, может помочь в координации и, возможно, предоставит иные гарантии безопасности".

Европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы уточнить "надежные гарантии безопасности" и подготовиться "к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий", — говорится в заявлении британского правительства от вторника.

В этих переговорах примут участие командующий НАТО в Европе, а также руководители оборонных ведомств стран альянса, сообщили осведомленные источники.

Подробные условия будущих гарантий будут согласованы "в ближайшие дни, желательно уже на этой неделе", заявил журналистам в Лиссабоне председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Но если европейские лидеры назвали встречу в Белом доме прорывом, отметив сдвиг в позиции Трампа в вопросе гарантий, то ряд официальных лиц по-прежнему скептически относятся к самой перспективе мирного соглашения — и не уверены, что этих гарантий хватит, чтобы сдержать Путина.

Кремль требует от Киева обширных территориальных уступок на восточной Украине и отверг перспективу размещения в стране войск НАТО.

По словам осведомленных источников, первым этапом готовящегося пакета станет помощь ВСУ в виде военной подготовки подкреплений.

Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой преимущественно из европейских военнослужащих, в том числе, по словам источников, сотен британских и французских солдат, которые будут размещены в тылу, подальше от линии фронта.

Другая часть плана предусматривает поддержку США в виде обмена разведданными, охраны границы, военных поставок и, возможно, противовоздушной обороны.

Европейские официальные лица рассчитывают, что США, как минимум, продолжат предоставлять разведданные и военную технику через партнеров в Старом свете.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее предлагала Украине гарантии безопасности, аналогичные гарантиям НАТО, которые фактически обеспечили бы Киеву прочные союзнические обязательства в вопросе взаимной обороны, но без членского билета в альянсе. В понедельник в Вашингтоне она заявила, союзники обсудят это предложение наряду с другими.

Статья написана при участии Арне Делфса, Алекса Уикхема, Софии Орта-э-Косты и Кэтрин Люси