Как cдержать Путина? В вопросе гарантий безопасности для Украины назрел тупик (Politico, США)

Politico: переговоры лидеров ЕС о предоставлении гарантий Украине зашли в тупик

Несмотря на разговоры европейских лидеров о "гарантиях безопасности" для Украины, реальных шагов не наблюдается, пишет Politico. Ближайшие союзники Киева не готовы ввязываться в прямое противостояние с Россией. Ситуация складывается "тупиковая", отмечают западные дипломаты.

Крис Ландей (Chris Lunday), Якопо Баригацци (Jacopo Barigazzi), Дэн Блум (Dan Bloom)

Несмотря на нажим со стороны Дональда Трампа, президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что его страна согласится на мирное соглашение с Россией лишь в том случае, если оно будет подкреплено незыблемыми гарантиями безопасности.

На встрече в понедельник Трамп лично пообещал Зеленскому и европейским лидерам, что Украина получит защиту НАТО, аналогичную статье 5, но никаких подробностей не привел.

Во вторник этот вопрос обсудила "коалиция желающих" из союзников Киева, а госсекретарь США Марко Рубио возглавил комиссию с участием украинских и европейских чиновников для выработки гарантий безопасности.

Команды соберутся "в ближайшие дни, чтобы дополнительно укрепить планы надежных гарантий безопасности и подготовиться к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий", — говорится в опубликованном во вторник заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Однако это масштабная проблема, которую союзники Киева за последние три года поднимали не раз, но так и не нашли решения.

Самое очевидное решение — и самое желанное для Киева — это принять Украину в НАТО, где она будет под защитой статьи 5 Договора о совместной обороне альянса. Однако США (при негласной поддержке некоторых европейских стран) этот вариант исключили.

Потребность организовать специальную миссию сопряжена с огромными сложностями. Какие страны отправят войска? Каковы будут условия их развертывания? Как они отреагируют в случае нападения? Кто будет за это платить?

Во вторник стало ясно, что США своих солдат на Украину не отправят.

"Могу вам сообщить, что он окончательно исключил возможность наземного вмешательства", — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Президент США четко дал понять, на чьи плечи, в его представлении, должно лечь это бремя. "У нас же есть европейские страны, вот они первыми и возьмут на себя ответственность, — заявил Трамп в эфире Fox News. — Франция и Германия, еще парочка, Великобритания. Они хотят, знаете ли, отправить контингенты".

Ранее в тот же день эту мысль озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, заявив в эфире французского телевидения, что Европа готова развернуть "силы безопасности" — с участием британских, французских, немецких, турецких и других войск — для проведения операций "в воздухе, на море и на суше".

Много слов, мало дела

Но за пышными речами притаилась суровая реальность.

Несмотря на все разговоры об отправке контингента точный характер гарантий безопасности Украины остается неопределенным, и это вносит смятение в ряды союзников Киева.

Один представитель европейских органов безопасности предупредил, что любым силам потребуется как минимум "боевой мандат" для самообороны в случае нападения России, но подчеркнул, что такая миссия не будет заниматься принуждением к миру.

По словам чиновника, это было и останется задачей украинских военных. Французские официальные лица также призывают "не ударяться в теорию".

Неопределенность также обнажает слабость тех, кто больше всего стремится сыграть главенствующую роль. Макрон и Стармер — два лидера ядерных держав с правом вето в Совете Безопасности ООН — стремятся доказать, что по-прежнему играют ключевую роль на мировой арене. Однако оба столкнулись с политическими и экономическими препонами, которые заставляют усомниться в том, что их странам по силам отправить войска на Украину.

"Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно понять, как этот план будет реализован, — сказал один из дипломатов ЕС. — Сейчас нелегкое время в экономическом плане".

Германия пока не определилась. Депутат от социал-демократической партии Андреас Шварц, курирующий оборонный бюджет страны, в очередной раз высветил ограничения Берлина. "Решение должен принять парламент", — заявил он журналу Politico, подчеркнув, что отправка войск вне компетенции исполнительной власти.

Кроме того, армия Германии слишком мала, а финансирование обороны возобновилось слишком недавно, чтобы обеспечить крупное развертывание на востоке. Даже отправка 5 000 военнослужащих в составе постоянной миссии в Литве — уже серьезная нагрузка на Бундесвер.

"У нас просто нет личного состава для большого контингента, — сказал Шварц. — Проблематично уже небольшое развертывание".

Весомую роль могла бы сыграть Турция, с ее большой армией и опытом в Черном море. Однако ситуация также политически нестабильна: Греция и Кипр настороженно относятся к Анкаре и не горят желанием предоставлять ей доступ к фондам ЕС для военных нужд.

"Пока рано рассматривать такое развитие событий, — заявил Politico бывший посол Турции в ЕС Селим Йенель. Он предупредил, что Анкара потребует что-то взамен. "Даже если рассматривать сценарий „услуга за услугу“, то все равно будет сложно преодолеть препятствия ЕС в отношении финансирования обороны. Уверен, что ЕС найдет способ лишить Турцию доступа к ним", — добавил он.

Польша с крупнейшей в ЕС вооруженными силами, отправку войск на Украину исключила, но заявила, что это поможет с логистикой любой миссии на востоке.

"У Польши своя стратегическая дилемма: она граничит с Россией и Белоруссией и не может ослаблять свои силы сдерживания", — заявил высокопоставленный польский чиновник на условиях анонимности.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также опасается отправлять солдат на Украину и поспорила с Макроном, подчеркнув, что разумнее предложить Украине оборонительный пакт, чем отправлять войска, которые рискуют втянуться в войну с Россией.

"Если хотя бы один из наших солдат погибнет, то как мы поступим — сделаем вид, что ничего не произошло? Или как следует поступить? Потому что если мы отреагируем, то очевидно, что это должно быть на уровне НАТО. И тогда мы нам предстоит немедленно задействовать статью 5", — заявила Мелони.

Москва говорит "нет"

Есть и другие основания для осторожности. Несмотря на дружеский саммит Владимира Путина с Трампом на Аляске и теплые отношения, Москва категорически против размещения войск НАТО на Украине.

"Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", — предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но Украина уже серьезно пострадала от ничем не подкрепленных обещаний стран, не готовых рисковать жизнями своих солдат. Будапештский меморандум 1994 года предусматривал гарантии безопасности США и Великобритании в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, за которым последовали многочисленные договоры с Россией, впоследствии нарушенные.

Для Киева дискуссии о гарантиях безопасности до боли знакомы. Те же аргументы еще в 2023 году, в преддверии Вильнюсского саммита НАТО, звучали — и те же вопросы оставались без ответа.

"Порой вообще трудно понять, о чем мы говорим", — признался высокопоставленный восточноевропейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Высокопоставленный польский чиновник высказался резче, заявив, что сама эта дискуссия преждевременна: "Ничего не выйдет, потому что боевые действия не прекращаются, — сказал он журналу Politico. —Похоже, американцы не готовы слишком близко подбираться к России, а европейцы продолжают поддерживать Украину, так что ситуация тупиковая".

Статья написана при участии Люка Макги