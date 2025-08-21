США продают оружие Европе для перепродажи Киеву с наценкой в 10%, заявил Бессент

ЦАМТО, 20 августа. Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина пообещала купить американское оружие на сумму в 100 млрд. долл., финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.

"Мы продаем оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие", – сказал С.Бессент в интервью Fox News.