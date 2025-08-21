СВО превратила танки на поле боя в универсальное огневое средство - Ростех

Источник изображения: topwar.ru

Специальная военная операция внесла изменения в тактику применения многих вооружений, в том числе танков. На сегодняшний день эти грозные машины применяются как универсальное огневое средство, став новым элементом разведывательно-огневого контура. Об этом сообщает Ростех.

Современные российские танки все реже применяются для лобовых атак на позиции противника, появление и массовое применение FPV-дронов на поле боя внесли свои коррективы в тактику. В то же время танки часто используются как эффективная огневая единица в связке с разведывательным БПЛА. Находясь на закрытых позициях и получая целеуказания от дронов, танк способен поражать цели на довольно значительном расстоянии. Зафиксированы случаи накрытия позиций ВСУ на дальности до 12 км при навесной траектории.

Как заявляют в Ростехе, танки в связке с разведывательными дронами фактически создали новый разведывательно-огневой контур, занимающий по дальности поражения нишу между ПТРК и ствольной артиллерией. Имея качественную СУО, точные орудия и корректировку от операторов БПЛА, танк способен весьма быстро поражать цели.

Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. Они успешно выполняют боевые задачи как на переднем крае, так и с закрытых позиций. Во втором случае все современные российские машины во взаимодействии с БПЛА демонстрируют хорошую оперативность поражения целей.

- говорится в сообщении Ростеха.

А в атаки на позиции врага танки ходят по-прежнему, правда, для этого их превращают в монстров из фантастических фильмов с помощью дополнительной защиты.