СВО превратила танки на поле боя в универсальное огневое средство - Ростех

Источник изображения: topwar.ru
Специальная военная операция внесла изменения в тактику применения многих вооружений, в том числе танков. На сегодняшний день эти грозные машины применяются как универсальное огневое средство, став новым элементом разведывательно-огневого контура. Об этом сообщает Ростех.
Современные российские танки все реже применяются для лобовых атак на позиции противника, появление и массовое применение FPV-дронов на поле боя внесли свои коррективы в тактику. В то же время танки часто используются как эффективная огневая единица в связке с разведывательным БПЛА. Находясь на закрытых позициях и получая целеуказания от дронов, танк способен поражать цели на довольно значительном расстоянии. Зафиксированы случаи накрытия позиций ВСУ на дальности до 12 км при навесной траектории.
Как заявляют в Ростехе, танки в связке с разведывательными дронами фактически создали новый разведывательно-огневой контур, занимающий по дальности поражения нишу между ПТРК и ствольной артиллерией. Имея качественную СУО, точные орудия и корректировку от операторов БПЛА, танк способен весьма быстро поражать цели.
- говорится в сообщении Ростеха.
А в атаки на позиции врага танки ходят по-прежнему, правда, для этого их превращают в монстров из фантастических фильмов с помощью дополнительной защиты.