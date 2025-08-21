"Я далек от того, чтобы праздновать победу", — заявил Эммануэль Макрон, разрывающийся между сомнениями и надеждами (Le Figaro, Франция)

Макрон после участия в саммите в США заявил, что далек от того, чтобы праздновать победу, пишет Le Figaro. Праздновать действительно нечего: президент Франции изолировался в своей альтернативной реальности и делает все, чтобы затянуть конфликт, замечают читатели.

Хотя он подчеркивает, что встреча в Вашингтоне "определенно ознаменует собой эволюцию этого конфликта", президент Франции по-прежнему скептически относится к "стремлению Владимира Путина к миру".

Эммануэль Макрон производит впечатление человека, который разрывается между надеждой и осмотрительностью. Встреча в Вашингтоне "определенно ознаменует собой эволюцию этого конфликта", объясняет он, стоя перед резиденцией посла Франции. В саду можно увидеть копию статуи Свободы, обернутую в украинский флаг. Конфликт длится уже три с половиной года, но буквально за несколько дней дипломатическая повестка дня стремительно активизировалась. "Я далек от того, чтобы праздновать победу", — добавил французский лидер; тональность его заявления очень отличалась от триумфальных нот и оптимизма, проявляемых Дональдом Трампом во время его публичных выступлений.

Приняв Владимира Зеленского, а затем делегацию из шести лидеров европейских государств, Дональд Трамп в течение 40 минут беседовал с президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие дни может состояться российско-украинская встреча, а в течение двух-трех недель за ней может последовать трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Санкции в случае неудачи

"У меня есть самые большие сомнения в стремлении Владимира Путина к миру", — произносит Эммануэль Макрон. "До тех пор, пока он думает, что сможет [что-то] выиграть от конфликта, он не остановится", — добавил французский лидер, озвучив требование — которое разделяют его европейские коллеги, но не Дональд Трамп, — о прекращения огня. "Президент Трамп верит в свою способность достичь соглашения", – подчеркнул, однако, президент Франции. Но в случае неудачи "придется усилить санкции". При условии, что американцы последуют их примеру… Продемонстрированное в понедельник сближение между США по-прежнему достаточно хрупко.

Несмотря на свои опасения, президент республики обратил внимание на важное развитие ситуации: хотя Вашингтон возлагает ответственность за предоставление потенциальных "гарантий безопасности" для Украины на европейцев, Дональд Трамп заверил, что отныне его страна готова принять участие [в постконфликтном урегулировании]. Эта перспектива —предварительное условие, выставленное украинцами, которые не хотят вступать в переговоры с Москвой без конкретных гарантий защиты в случае новой атаки. Тем не менее, помимо объявления о намерениях, еще предстоит определить конкретный уровень участия США, с чем согласился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте… Формула гарантий "по образцу статьи 5" [Вашингтонского договора о создании НАТО] вызывает у Эммануэля Макрона сомнения, что позволяет предположить наличие разногласий между европейцами. В частности, сама идея принадлежит Италии. "Вопрос не юридического, а военного характера", — заметил президент Франции.

"Сильная украинская армия"

"Мы начнем работу", — подчеркнул Эммануэль Макрон, с удовлетворением отметив свою роль в создании механизма и формировании в феврале — совместно с Великобританией — "коалиции желающих". "Мы [европейцы] являемся поставщиками гарантий безопасности", — пояснил он, имея в виду "перестраховочные" силы в воздухе, на море или на суше. Предполагается, что эти силы не будут контролировать линию фронта, но смогут предотвратить потенциальную повторную атаку. Ранее днем президент США Дональд Трамп в разговоре с европейцами ограничился обсуждением о "координации". Однако все детали еще предстоит прояснить, поскольку большинство европейских армий не в состоянии представить себе военное развертывание без поддержки США.

"Первостепенная гарантия безопасности — это, прежде всего, сильная украинская армия, которая может противостоять России", — отметил Эммануэль Макрон. Эта армия "численностью в несколько сотен тысяч человек" и "без ограничений по численности" должна быть "укомплектована", добавил он, как будто заранее отказываясь от любых условий, выдвинутых Россией. Он также не стал комментировать, опровергать или подтверждать опубликованную Financial Times информацию о том, что европейцы могут закупить в США военную технику на сумму 100 миллиардов долларов для последующей передачи Украине. С Дональдом Трампом у каждой сделки есть цена.

Комментарии читателей Le Figaro

Cyrano

Казалось бы, мы уже достигли дна, но нет, Макрон опять нашел способ превзойти самого себя с этими сумасшедшими заявлениями. Как будто он мог одержать какую-то победу…

TangoArgentin

Плевать я хотел, что он там думает. Это просто болтовня для оправдания своего существования…

ijpé

Какое прекрасное будущее Европа готовит Украине: почти постоянное военное положение, постоянная мобилизация нескольких сотен тысяч мужчин, независимость, от которой останется одно название…

Discerner

Чтобы отметить завершение его президентского срока, советую ему сменить галстук на клоунский нос. Содержание речей можно оставить прежним…

Discerner

Надеюсь, этот гений госдолга, который обожает строить из себя эксперта, но постоянно во всем ошибается, в конце концов не подорвет мирное урегулирование, подливая масла в огонь своим желанием праздновать победу. Трамп должен напомнить ему его место — или указать на дверь!

Antoine Bobo

Макрон не может праздновать победу, потому что в происходящем нет ни малейшей его заслуги…

figminou

Он изолируется в своей альтернативной реальности.

Flandres

"Я-я-я"… омерзительно. За кого он себя принимает?

Zdp189

Трамп стремится к миру, Макрон предпринимает все, что в его силах, чтобы затянуть конфликт.

Tartalacream

Вместо того, чтобы праздновать победу, к которой он не имеет ни малейшего отношения, пускай подумает о снижении госдолга, своих промахах и потери авторитета Франции — вещах, за которые он несет непосредственную ответственность…

Marlen

Он "далек от того, чтобы праздновать победу". Реально. Лишь бы что-нибудь сказать. Пустые фразы, впрочем, с ним всегда так.