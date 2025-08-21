Войти
Лидер АдГ: ФРГ должна была наладить контакты с РФ для урегулирования на Украине

Алиса Вайдель, сопредседатель партии Альтернатива для Германии
Алиса Вайдель, сопредседатель партии Альтернатива для Германии.
Шаги, которые предпринимает президент США Дональд Трамп для завершения конфликта, "ответственные европейские и особенно германские политики уже давно могли бы предпринять сами", считает Алис Вайдель

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель считает, что европейским и особенно германским политикам следовало бы наладить контакты с Россией для изучения возможностей завершения конфликта на Украине.

"Те же самые люди, которые 3,5 года считали дипломатию дьявольским делом, теперь хвалят [президента США Дональда] Трампа за его дипломатические усилия: это лицемерие и признание собственной неудачи одновременно", - написала Вайдель в X. "То, к чему стремился Трамп, ответственные европейские и особенно германские политики уже давно могли бы предпринять сами: а именно, наладить линии коммуникации с Россией, чтобы изучить возможности прекращения войны", - утверждала она.

В свою очередь в связи с проходящими переговорами по Украине свою точку зрения высказал и еще один сопредседатель АдГ Тино Хрупалла. "Переговоры от Аляски до Вашингтона способствовали дипломатии, которую Германия и Европа должны были поддержать. Если мы хотим мира, он должен исходить с европейского континента. Я повторяю свой промежуточный итог: США получают сырье, Россия - территории, а Германия оплачивает счет", - подчеркнул Хрупалла в X. 

