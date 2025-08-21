Войти
ТАСС

The Times: Британия и Франция вряд ли отправят многотысячный корпус на Украину

223
0
0
Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

США опасаются, что большая вовлеченность Европы в конфликт может привести к более разрушительной войне в будущем, сообщила газета

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Британско-французский план по отправке многотысячного воинского контингента на Украину для защиты ключевых городов, портов и критической инфраструктуры вряд ли будет реализован. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, размещение британских и французских военнослужащих на переднем крае на Украине также считается маловероятным сценарием. Согласно изданию, Вашингтон опасается, что большая вовлеченность Европы в конфликт на Украине может привести к еще более разрушительной войне в будущем.

Отмечается, что военачальники европейских стран имеют десятидневный крайний срок для разработки реалистичных гарантий безопасности для Украины, которые будут поддержаны Соединенными Штатами. Предполагается, что "коалиция желающих" намерена сфокусироваться на защите Украины от атак с воздуха, в том числе за счет патрулирования воздушного пространства страны, на разминировании Черного моря, размещении инструкторов на западе республики и дальнейших поставках вооружения для укрепления ВСУ.

По информации The Times, США и европейские страны могут не давать Киеву "военных гарантий", а вместо этого заключить соглашение, которое будет содержать лишь "угрозу военного вмешательства в случае нарушения сделки". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"