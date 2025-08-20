Какие "гарантии безопасности" может обеспечить контингент на Украине? (The New York Times, США)

NYT: США обсудили варианты поддержки Украины с Зеленским и лидерами ЕС

Запад планирует осуществлять поддержку Украины с помощью военных контингентов или наблюдательных групп, пишет NYT. Однако пока что США не заявляли о прямом участии в инициативе, а их присутствие может повлечь за собой опасный конфликт и лишь усилить нестабильность в регионе, отмечает автор статьи.

Дэвид Сангер

Президент Трамп пока не подписался на отправку американских войск на Украину и никаких гарантий не давал. Никто во всеуслышание не раскрывал, в какой форме будет оказываться эта поддержка, но есть несколько вариантов.

На встрече президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров в Вашингтоне в понедельник неоднократно всплывали некие "гарантии безопасности", чтобы в дальнейшем предотвратить новый натиск России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил о формировании контингента на основе так называемой "коалиции желающих", который будет размещен на Украине после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Но никто во всеуслышание не пояснил, как именно будут выглядеть эти силы.

А ведь этот вопрос, как утверждают военные, будет иметь решающее значение.

Одна из идей предполагает создание полноценных "миротворческих сил", предположительно вооруженных, которые дополнят ВСУ. Они будут созданы исключительно в оборонительных целях, однако замысел заключается в том, чтобы сдержать Россию и заставить Кремль хорошенько подумать, прежде чем затевать конфликт с военнослужащими из стран НАТО.

Проблема в том, что для надежного сдерживания потребуются десятки тысяч военнослужащих.

Второй вариант — это гораздо меньшие по численности номинальные силы прикрытия, которые еще называют "растяжкой". Они не смогут обеспечить серьезной обороны, но замысел заключается в том, что русские не станут рисковать новым наступлением на Украине, если это будет сопряжено с гибелью европейцев.

Однако, эта теория непроверенная, и сама по себе весьма рискованна.

Наконец, третий вариант — создание "сил наблюдения". Они могут быть небольшими, порядка нескольких сотен военнослужащих. По сути, они будут присутствовать на Украине лишь для оповещения о назревающих военных действиях. Но эта задача может быть решена с помощью спутников и наземных камер, и к тому же эти силы в любом случае окажутся слишком малочисленны для организации сколь-либо серьезного сопротивления.

Трамп пока не брал на себя обязательств включать в эту структуру американские войска, в какой бы форме она ни была реализована. И окончательная конфигурация этих сил, судя по всему, будет зависеть от того, в каком виде будет заключено соглашение о прекращении огня или мирное соглашение — если переговоры зайдут настолько далеко.