Мирная сделка Трампа может стать для Украины единственным шансом избежать катастрофического разгрома (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: сделка на условиях Трампа — это шанс для Киева избежать разгрома

Судя по всему, Трамп предложил Киеву такой путь к миру, который потребует отказа от Донбасса в обмен на некие гарантии безопасности от западных партнеров, пишет The Telegraph. Зеленскому будет трудно на это согласиться, но других вариантов у него нет, считает автор статьи.

Сэмюэль Рамани (Samuel Ramani)

Обмен земель на гарантии безопасности станет для Зеленского горчайшей пилюлей, проглотить которую ему будет трудно. Но альтернативы могут оказаться гораздо хуже.

Визит президента Владимира Зеленского в Белый дом помог прояснить, какой мрачный выбор предстоит сделать Украине. По всей видимости, Дональд Трамп предложил Киеву такой путь к миру, который потребует от него отказа от Донбасса и принятия определенных гарантий безопасности от западных партнеров. Это также будет означать, что Украина на веру принимает обещание России не предпринимать в дальнейшем наступательные действия, которые ослабляют ее безопасность.

Если Украина примет этот план, она выживет как суверенное государство, по крайней мере, на данный момент. Тем не менее принесенные жертвы будут обесценены, а Зеленскому будет грозить мощная политическая отповедь на послевоенных выборах (помимо того, что по конституции уступки земель противозаконны). Но если Киев отвергнет план Трампа по прекращению войны, он будет вынужден воевать с Россией без поддержки США, особенно если президент Трамп примет несправедливое решение обвинить Зеленского в провале переговоров. Со временем это наверняка приведет к капитуляции, так как у России есть превосходство в живой силе и материальные преимущества.

У Зеленского немало оснований для того, чтобы опасаться мирного предложения Трампа. Чтобы оно вступило в силу, Украине придется принять на веру слова Владимира Путина о том, что он не будет продолжать территориальную экспансию. <…>

Нет никаких признаков того, что Путин отказался от концепции российского величия, которая предусматривает подчинение соседей. В своей нашумевшей статье, опубликованной в июле 2021 года, Путин назвал русских, украинцев и белорусов триединым народом, объединенным общей судьбой. Команда его советников и государственные СМИ в полной мере придерживаются этой концепции.

Даже если Путин прагматично сменил курс, нет никаких гарантий, что это надолго. Отказавшись от своего прежнего требования о прекращении огня и от угрозы покарать Россию экономически, если она на это не согласится, Трамп положил в основу окончательного мирного урегулирования с Путиным принцип доверия. Это весьма сомнительный шаг, когда в украинских городах звучат сирены воздушной тревоги, причем в тот самый момент, когда Зеленский встречался с Трампом в Овальном кабинете.

Но здесь есть и положительный момент. Он состоит в том, что статус Украины в системе безопасности Европы может быть наконец прояснен. Украина не станет членом НАТО. Эта дверь для нее захлопнулась, что вызовет сильную тревогу в Киеве. Однако руководители США и стран Европы наверняка и не собирались предоставлять Украине членство в альянсе.

Тем не менее получение гарантий безопасности по образу и подобию натовской статьи 5 должно дать Украине повод для осторожного оптимизма. Когда Зеленский призывал к созданию бесполетной зоны в самом начале вооруженного конфликта, только прибалтийские государства и Польша были готовы рассмотреть возможность прямой конфронтации. Боязнь "эскалации рисков" с Россией привела к задержке поставок важнейших систем вооружения и ограничила возможности Украины применять такое оружие по российской территории. Предложенные Трампом гарантии безопасности предполагают, что ближайшие партнеры Киева готовы защищать суверенитет Украины намного решительнее, чем раньше.

Украина вполне справедливо опасается последствий вознаграждения России, каким станет передача под ее контроль дополнительных территорий. Но план Трампа не дает Путину все, чего он хочет. На самом деле, некоторые ключевые аспекты наверняка будут вызывать серьезный дискомфорт у Москвы.

Россия, вероятно, должна будет отказаться от своих претензий на установление полного контроля над Херсонской и Запорожской областями, по крайней мере, пока. Поскольку Финляндия в настоящее время является полноправным членом НАТО, а на Украине имеется множество объектов западной военной инфраструктуры, Россия по завершении конфликта будет вынуждена мириться с более крупным присутствием НАТО на ее границах. Очередное расширение НАТО будет унижением для России и символом понижения ее глобального статуса.

Мирная сделка Трампа станет для Зеленского горчайшей пилюлей, проглотить которую ему будет трудно. Однако ее принятие может стать для Украины единственной возможностью избежать катастрофического поражения.