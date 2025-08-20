Британия может выделить более 13 млрд. долл. на покупку американского оружия для Украины

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

ЦАМТО, 19 августа. Великобритания может выделить более 10 млрд. фунтов стерлингов (13,5 млрд. долл.) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД.

В понедельник газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 млрд. долл., финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.

"В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более 10 млрд. фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины стоимостью 100 млрд. долл.", – сообщил К.Мюррей.