На спешно созванном саммите в Вашингтоне европейцы пытались оттолкнуть Трампа от Кремля (The Washington Post, США)

WP: на встрече с Трампом европейцы попытались сблизить позиции США и Украины

На встречах с Трампом Зеленский и лидеры европейских стран пытались подтолкнуть президента США к поддержке позиции Киева по поводу будущего мирного соглашения, пишет The Washington Post. Все участники встреч заявили, что довольны итогом. Но конкретных результатов у этих встреч как раз и не было.

Майкл Бирнбаум

Кэт Закшевски (Cat Zakrzewski)

Переговоры по Украине, по всей видимости, протекают в дружелюбном ключе, но признаков продвижения к соглашению о прекращении конфликта пока нет.

В понедельник лидеры европейских стран НАТО выступили единым фронтом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они примчались в Вашингтон в надежде убедить президента Дональда Трампа отказаться от некоторых уступок, которые он, по-видимому, был готов предоставить Кремлю ради завершения конфликта на Украине.

После нескольких часов встреч стало очевидно, что сохраняются острые разногласия между гостями и Трампом. Хозяин Белого дома заявляет, что президент России Владимир Путин готов к миру, несмотря на то, что тот продолжает бомбардировки Украины и требует от Киева пойти на масштабные и болезненные уступки.

При этом украинский и европейские лидеры, похоже, воодушевлены открытостью Трампа в отношении гарантий безопасности для Украины, которые Путин может и не принять. Это может превратить Кремль в препятствие на пути мирной сделки Трампа, что избавит Украину от необходимости выбирать между неприемлемыми территориальными уступками и гневом президента США.

Следующим шагом в этом процессе может стать встреча непосредственно между Зеленским и Путиным, возможно, при участии Трампа.

Путин и Зеленский встретятся “в течение следующих двух недель”, — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после завершения встреч в Белом доме.

“Мы готовы к любому формату, но на уровне лидеров”, — сказал Зеленский журналистам после того, как вышел из Белого дома.

Кремль, однако, не принимает эту идею. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп обсуждали идею “о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон”.

Трамп оказал Зеленскому вежливый прием, что резко отличается от февральского визита, когда гостя выгнали из Белого дома после того, как встреча переросла в череду словесных нападок со стороны Трампа. Во время нынешнего исторического похода в Белый дом Зеленского поддерживали семь лидеров из числа самых влиятельных стран мира.

“На самом деле я очень, очень благодарен им всем за то, что они так быстро организовали эту поездку в Вашингтон, —заявил Зеленский. — Я бесконечно благодарен. Это действительно оказало огромное влияние. Потому что Украина не одинока”.

Но немедленного продвижения к прекращению огня, на котором настаивала Украина, не последовало, и европейцы хотели получить более подробную информацию о возможных обещаниях Вашингтона помочь обеспечить безопасность Киева.

Анонимный источник сообщил, что в попытке заручиться поддержкой Америки по вопросу о гарантиях безопасности Украина предложила закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов (финансы предоставит Европа). Впервые об этом предложении сообщила The Financial Times.

Необычная групповая встреча в Белом доме стала очередным этапом экстраординарных дипломатических усилий, результаты которых могут определить формат безопасности в Европе на целое поколение вперед. Европейские лидеры опасались, что в этих убийственных попытках миротворчества Путин одержит верх. Трамп был в восторге от представшего перед ним зрелища: он заявил, что Белый дом никогда не видел такой толпы премьер-министров и президентов, которые все бросили и ринулись в Вашингтон, чтобы попытаться отстоять безопасность Украины.

Некоторые лидеры, включая Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, постарались сформулировать свои цели таким образом, чтобы Трамп воспринял их как свои собственные. Они представили немедленное прекращение огня и надежные гарантии безопасности США для Украины как мысли, одобряемые Белым домом. Однако Трамп, по-видимому, отверг прекращение огня и не давал никакой конкретики в отношении того, что он предложит Украине для укрепления ее обороны в рамках любого соглашения. Вместо этого он описал Путина как человека, который стремится прекратить боевые действия.

“Я не думаю, что есть какая-то чрезвычайно сложная проблема. Я действительно верю, что сейчас наступил такой момент, когда люди хотят что-то сделать, — заявил Трамп. — Я знаю [Путина] долгое время. У меня всегда были с ним прекрасные отношения. Я думаю, что президенту Путину тоже хочется найти ответ”.

По словам анонимного источника, знакомого с ходом переговоров, Трамп в какой-то момент приостановил совещание в Восточном зале и оставил европейских лидеров на 40 минут для телефонного разговора с Путиным.

Макрон и Мерц надавили на Трампа, чтобы тот потребовал прекращения огня перед возможной совместной встречей с Зеленским и Путиным. Макрон пытался выставить такой шаг как идею самого Трампа, даже после того, как президент США дал понять, что готов позволить конфликту идти своим чередом во время переговоров.

“Россия заявила, что откажется от прекращения огня, но президент Трамп убежден, что он может прийти к мирному соглашению без прекращения огня, — заявил Макрон журналистам после встречи. — Мы все сказали ему, что невозможно в течении многих дней или недель обсуждать мирное соглашение, пока падают бомбы”.

Но Трамп указал на то, что для урегулирования других конфликтов во время его президентского срока прекращения огня не потребовалось.

“Все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над установлением прочного мира, —заявил Трамп на встрече с мировыми лидерами. — И, возможно, что-то подобное может произойти. Но на данный момент этого не происходит”.

День начался с того, что по обе стороны от подъездной дорожки к Белому дому выстроилась охрана в военной форме с государственными флагами США в руках. Зеленский прибыл на черном внедорожнике, на крыльях которого развевались украинские и американские флажки.

Трамп вскинул кулак, когда машина Зеленского подъехала ко входу в вестибюль Западного крыла, затем тепло пожал ему руку, приобнял и проводил в Белый дом.

Однако это приветствие не дотягивало до уровня встречи Путина в Анкоридже, с красной дорожкой и пролетом бомбардировщика B-2.

Трамп заявил, что похвалил черный пиджак и рубашку с воротником Зеленского — стиль, отличающийся от одежды в стиле милитари, над которой насмехались во время провального февральского визита украинского президента в Белый дом.

Зеленский, похоже, извлек уроки из этой встречи и применил иной подход, который помог другим европейским лидерам добиться успеха с Трампом: лесть.

“Я думаю, что у нас был очень хороший разговор с президентом Трампом. … Это действительно был лучший разговор, — сказал Зеленский после их встречи один на один. — Или, извините, возможно, лучший из них еще предстоит в будущем. Но он был действительно замечательным”.

Он также передал американскому президенту, который питает любовь к письмам, написанную от руки записку от своей жены для первой леди Мелании Трамп с благодарностью за ее письмо Путину о бедственном положении детей на Украине.

Зеленский сохранил радушный тон во вступительном слове на встрече в Овальном кабинете несмотря на то, что Трамп, казалось, уступил некоторым требованиям Путина. Трамп утверждал, что “стратегически” прекращение огня “может оказаться невыгодным как для одной, так и для другой стороны”. <…>

Трамп заявил, что США будут “вовлечены” в поддержание мира на Украине после достижения любого соглашения с Россией, но какую конкретно роль будут играть американские силы, он не сказал. Позже Трамп написал в социальной сети Truth Social, что европейские страны предоставят гарантии “в координации с США”.

По словам советника Зеленского, тот ушел довольным встречей и воспринял американские и европейские гарантии безопасности как значительное достижение, которое Москве будет трудно принять в рамках любого мирного соглашения.

“Он очень, очень этим доволен”, — сказал советник, который пожелал остаться анонимным. Он отметил, что контраст с последним визитом Зеленского очень резкий.

“Я думаю, что скажет “нет” именно Путин, — заявил советник. — Русские не хотят фактического достижения договоренностей по поводу Украины в рамках НАТО с европейскими миротворцами на украинской территории. Они не хотят, чтобы европейские войска оказались на 500 миль ближе к России. Они не за это воевали”.

Украинские чиновники давно опасаются, что администрация Трампа предложит мирное соглашение, включающее в себя неприемлемые для Киева территориальные уступки. Если Украина будет рассматриваться как препятствие на пути к миру, то Трамп может прекратить военную поддержку Украины, что для Киева является кошмарным сном.

Однако если Трамп будет рассматривать Путина как препятствие, то США могут вновь усилить давление на Москву, полагают европейские лидеры.

Трамп “готов ввести санкции, если Россия не захочет пойти навстречу”, — заявил Макрон после встречи.

Европейские лидеры приветствовали новую открытость Трампа к возможным гарантиям безопасности Украины со стороны США. По их словам, гарантии являются ключом к любому урегулированию, так как они обеспечивают Киеву защиту от любых будущих атак и станут для Зеленского средством добиться у себя в стране одобрения соглашения с Россией.

Коалиция, возглавляемая Францией и Великобританией, в течение нескольких месяцев обдумывала способы поддержки Украины в рамках будущего соглашения, в том числе оружием и, возможно, войсками. Франция и Великобритания, единственные ядерные державы Европы, являются единственными же странами, объявившими о готовности разместить войска. Поскольку другие крупные страны, такие как Германия, колебались, планы разместить масштабные силы пришлось урезать.

Помимо отправки наземных войск планы включают в себя предоставление воздушных и морских сил для обеспечения безопасности украинского неба, ядерных объектов и черноморских коридоров, и, прежде всего, усиление украинской армии за счет поставок оружия и обучения.

Франция и Великобритания обратились к США за поддержкой в развертывании после завершения конфликта небольшой группы войск на Украине, на удалении от нынешней линии фронта. Эти предложения опираются на предоставление Америкой критически важных возможностей: разведки и спутникового наблюдения.

Но так как договоренности по поводу многих деталей еще не достигнуты, очевидно, что о мирном соглашении пока говорить не приходится.

“Это еще далеко не конец”, — заявил Макрон.