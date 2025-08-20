Войти
Глава ГУР МО Украины: КНДР направит в РФ танки для участия в боях с ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

После того как летом прошлого года президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включая оказание взаимной военной помощи, северокорейские бойцы уже приняли участие в освобождении оккупированного ВСУ курского приграничья. Следом Северная Корея направила 6000 солдат КНА в Курскую область для разминирования и восстановления инфраструктуры.

Этим оказание Пхеньяном военной помощи ВС РФ может не ограничится. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* заявил в ходе интервью с японскими журналистами, что Пхеньян намеревается отправить для участия в боевых действиях с ВСУ на стороне ВС РФ танки и другую бронетехнику с экипажами.

По словам главы украинской военной разведки, КНДР передаст Вооруженным силам России от 50 до 100 единиц северокорейской боевой техники, включая БТР-80 и тяжёлые танки, которые могут быть задействованы на фронте.

В настоящее время в мире есть только три страны, которые обладают опытом ведения современной войны на очень длинной линии фронта с использованием практически всех имеющихся обычных средств — это Украина, Россия и Северная Корея

— заявил Буданов*.

Речь, в частности, идет о северокорейских новейших танках Cheonma-2 («Чонма-2»), которые впервые были представлены в 2020 году. Этот ОБТ весит 55 тонн, оснащен дизельным двигателем мощностью 1200 л. с. На вооружении танка состоит 125-мм пушка на базе советской 2А46, спаренный 7,62-мм пулемет, автоматический гранатомёт АГС-30 и две противотанковые ракеты Bulsae-3 (северокорейский аналог «Корнета»). Танк оснащён композитной броней с динамической защитой и системами активной защиты.

Участие северокорейских танкистов в боевых действиях в зоне СВО предоставит им уникальный опыт современной войны, доступный на сегодня лишь российским и украинским военным. В обмен Пхеньян, вероятно, получит доступ к российским передовым технологиям и ресурсам, что может значительно усилить военный потенциал КНА.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на неназванные источники писали о планах российского командования провести масштабное наступление во второй половине лета 2025 года. По данным газет, операция может быть усилена контингентом из 30 тысяч северокорейских военнослужащих. Аналогичную информацию, ссылаясь на украинскую разведку, распространяет CNN, уточняя, что переброска солдат КНА может начаться уже в ближайшие месяцы.

Основной стратегической целью предполагаемого наступления называется отсечение Украины от Черного моря, что подразумевает взятие под контроль Одессы. Официально Москва и Пхеньян эту информацию не подтверждали, но и об участии военнослужащих КНА в освобождении Курской области стало известно не сразу.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

