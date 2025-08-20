Войти
ЕК: Украина и ЕС не обсуждали закупки оружия для Киева на $90 млрд

Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Владимир Зеленский ранее заявил об этом президенту США Дональду Трампу

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Украина и ЕС не обсуждали в Вашингтоне закупки оружия для Киева у США на европейские деньги на общую сумму до $90 млрд, о чем Зеленский заявил в Вашингтоне президенту США Дональду Трампу. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

"На многосторонней встрече в Вашингтоне Украина и ЕС не обсуждали этот вопрос", - заявила она.

Как ранее заявил Зеленский, по итогам переговоров в Белом доме Киев предложил Вашингтону приобрести у США вооружения на $90 млрд, в том числе самолеты и системы ПВО. По его словам, "пакет американского вооружения" должен стать "вторым пунктом гарантий". Он также сообщил, что Украина предложила США поставлять им дроны, однако не уточнил, на какую сумму. 

Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
