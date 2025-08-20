Ростех: антидроновые лазеры уже вошли в число наиболее эффективных средств борьбы с БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на внедрение антидроновых лазерных систем, более «традиционные» средства борьбы с беспилотниками еще долго не утратят своей актуальности. Между тем, лазерные антидроновые технологии уверенно занимают свою нишу, в определенных ситуациях не уступая в эффективности наиболее популярным анти-БПЛА системам – РЭБ, РЭП, дронам-перехватчикам.

В интервью «Российской газете» заместитель директора научно-исследовательского института «Вектор» Наталия Котляр рассказала, что лазерные технологии ПВО демонстрируют наиболее высокую эффективность в комбинации со средствами РЭБ и механическими средствами поражения.

В настоящее время наиболее эффективными и востребованными средствами эшелонированной антидроновой защиты являются комплексы СЕРП, устанавливаемые на объектах критической инфраструктуры, и мобильная антидроновая система «ПРЕС», которые, как правило, устанавливают на автомобилях, подключая напрямую к аккумулятору транспортного средства.

Хорошим решением для обнаружения дронов на оптоволокне является трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), который, в отличие от РЛС, незаметен для средств радиоразведки, поскольку ничего не излучает. Устройство анализирует отраженные от потенциальной цели и «гуляющие» в атмосфере сигналы, таким образом определяя точные координаты объекта. Крупные цели, вроде легкомоторных самолетов, этот прибор способен обнаруживать на дальности в несколько десятков километров.