Войти
Военное обозрение

Ростех: антидроновые лазеры уже вошли в число наиболее эффективных средств борьбы с БПЛА

75
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на внедрение антидроновых лазерных систем, более «традиционные» средства борьбы с беспилотниками еще долго не утратят своей актуальности. Между тем, лазерные антидроновые технологии уверенно занимают свою нишу, в определенных ситуациях не уступая в эффективности наиболее популярным анти-БПЛА системам – РЭБ, РЭП, дронам-перехватчикам.

В интервью «Российской газете» заместитель директора научно-исследовательского института «Вектор» Наталия Котляр рассказала, что лазерные технологии ПВО демонстрируют наиболее высокую эффективность в комбинации со средствами РЭБ и механическими средствами поражения.

В настоящее время наиболее эффективными и востребованными средствами эшелонированной антидроновой защиты являются комплексы СЕРП, устанавливаемые на объектах критической инфраструктуры, и мобильная антидроновая система «ПРЕС», которые, как правило, устанавливают на автомобилях, подключая напрямую к аккумулятору транспортного средства.

Хорошим решением для обнаружения дронов на оптоволокне является трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), который, в отличие от РЛС, незаметен для средств радиоразведки, поскольку ничего не излучает. Устройство анализирует отраженные от потенциальной цели и «гуляющие» в атмосфере сигналы, таким образом определяя точные координаты объекта. Крупные цели, вроде легкомоторных самолетов, этот прибор способен обнаруживать на дальности в несколько десятков километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214