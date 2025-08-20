ВВС Индии к концу 2026 года сформируют три эскадрильи "Теджас" LCA Mk1A

ЦАМТО, 19 августа. ВВС Индии к концу 2026 года сформируют три эскадрильи, оснащенные легкими боевыми самолетами "Теджас" LCA Mk1A компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Как сообщает Scramble Magazine, индийские ВВС объявили об этом на фоне решения проблемы с поставкой двигателей GE F404. В соответствии с пересмотренным графиком, компании HAL с августа будет поставляться по одному двигателю в месяц, а с октября – по два двигателя в месяц.

Первым подразделением, которое перейдет с МиГ-21 "Бизон" на самолеты "Теджас" Mk1A станет 3-я эскадрилья "Cobras", базирующаяся на а/б "Нал" в Биканере (шт.Раджастхан). Вторую эскадрилью планируется разместить в Раджастхане, вероятно, недалеко от западной границы. Ожидается, что третья эскадрилья будет размещена на авиабазе "Шринагар" (шт.Джамму и Кашмир). На этой базе новыми самолетами будет укомплектована 51-я эскадрилья "Sword Arms". Четвертым возможным местом размещения новых самолетов является авиабаза "Налия" (шт.Гуджарат), где 18-я эскадрилья "Flying Bullets" уже эксплуатирует самолеты "Теджас" LCA Mk1 и LCA-T Mk1.

ВВС Индии планируют приобрести в общей сложности 180 самолетов "Теджас" Mk1A. Подписанный в феврале 2021 года контракт предусматривает закупку 83 самолетов (73 одноместных истребителя и 10 двухместных учебных). Последующий заказ на 97 самолетов одобрен и находится в стадии реализации.

Компания Hindustan Aeronautics Limited расширяет свои производственные мощности с целью увеличения объема производства самолетов с 16 ед. в год на текущий момент до 24 ед. к 2026-2027 годам, а к 2030 году планирует выпускать 30 самолетов в год. Наращивание объемов производства, как ожидается, позволит уложиться в заявленные сроки выполнения обоих заказов.

Стандартная истребительная эскадрилья ВВС Индии состоит из 16-18 самолетов, плюс резерв для обучения и на случай авиаинцидентов. В совокупности два контракта на Mk1A обеспечат ВВС Индии примерно десять полноценных эскадрилий.