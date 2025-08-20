MWM: ВСУ достигли критической точки истощения, исчерпав все арсеналы оружия

Арсеналы ВСУ практически исчерпаны, а западная помощь не способна компенсировать потери, пишет MWM. Украина, некогда самая вооруженная страна Европы, теперь полностью зависит от поставок НАТО. Однако Киев столкнулся с проблемой: импортная техника безумно дорогая и быстро уничтожается российской армией.

ВСУ достигли критической точки истощения своего арсенала, поскольку запасы, доставшиеся от СССР, практически полностью исчерпаны. Ранее Украина была самой вооруженной страной в Европе, унаследовав тысячи основных боевых танков, часть из которых составляли новейшие Т-80, а также стратегические бомбардировщики и обширные арсеналы систем ПВО, истребителей, артиллерии и других средств. В течение последующих трех десятилетий эти арсеналы постепенно истощались: значительная часть танков и самолетов была утилизирована, а еще бóльшая пошла на экспорт: истребители Су-27 — в США, танки Т-64 — в Конго, Т-72 — в Южный Судан, а почти все единицы Т-80УД, мощнейшего танка в арсенале ВСУ, были проданы в Пакистан. Несмотря на масштабную распродажу своих военных средств, к моменту начала полномасштабных боевых действий с Россией в феврале 2022 года сухопутные войска Украины по-прежнему были самыми тяжело вооруженными на континенте, причем подавляющее большинство их арсеналов составляла техника советского производства.

Комментируя степень истощения арсеналов ВСУ, Министерство обороны США отметило в недавнем докладе о текущей миссии по укреплению безопасности союзников по НАТО и оказанию поддержки Украине: "По состоянию на этот квартал Украина практически исчерпала свои запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов, в результате чего ВСУ сделались практически полностью зависимы от западной помощи". В докладе подробно описываются нерешенные проблемы в других важнейших областях: в частности, ВСУ несут невосполнимые потери в личном составе и технике, тогда как российские войска вот уже несколько месяцев уверенно продвигаются вперед.

Как западные, так и украинские доклады уже давно отмечают истощение арсеналов систем ПВО Украины — еще в ноябре 2022 года ВВС Украины предупреждали, что дальнейшая эффективность находится под серьезной угрозой, поскольку арсенал советских систем С-300 и "Бук" не пополняется. Еще в апреле 2023 года утечка секретных документов Министерства обороны США показала, что в Пентагоне зреет обеспокоенность состоянием зенитно-ракетной сети ВСУ в связи с усугубляющимся дефицитом вооружений.

Украина получала огромные объемы вооружений из стран западного блока, включая как советскую технику, ранее находившуюся в эксплуатации восточноевропейскими государствами Варшавского договора, так и технику западного производства. Однако запасы советской техники в тех странах начали постепенно истощаться, а это означает, что в случае продолжения боевых действий доля вооружений западного производства в украинском арсенале будет возрастать. Ожидается, что это значительно снизит предложение: мало того, что западная техника доступна лишь в ограниченных масштабах — Киеву не по карману восполнять ею потерянную советскую в соотношении один к одному. Например, зенитные ракетные комплексы большой дальности MIM-104 Patriot, которые использовались на замену утраченных систем С-300, стоят около 2,5 миллиардов долларов за штуку, и весь западный мир так и не смог восполнить серьезные потери обеих систем в рядах ВСУ. Кроме того, 87% "Абрамсов" (M1A1 Abrams), поставленных США на замену подбитых советских танков ВСУ, были потеряны за 16 месяцев боевых действий, и дальнейших поставок из США не ожидается. Эти примеры подчеркивают обширные проблемы, с которыми столкнется Украина в снабжении своих сил после истощения советских арсеналов, которые она сама и ее соседи унаследовали после прекращения действия Варшавского договора.