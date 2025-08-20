У ВМС США возникли проблемы с нехваткой десантных кораблей и морпехов

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает издание Military Times со ссылкой на Пентагон, уровень готовности десантных кораблей, имеющих решающее значение для выполнения задач морской пехоты, снизился до 41%, поскольку тысячи морских пехотинцев направляются в Латинскую Америку и Карибский бассейн на фоне активизации усилий администрации Трампа по борьбе с наркокартелями.

Издание отмечает, что президент Трамп заявил, что хочет укрепить вооруженные силы, одновременно решая проблемы иммиграции и пресекая незаконный ввоз наркотиков в Соединенные Штаты, но на деле идет снижение боеготовности флота.

В четверг три корабля – десантный флагман «Иводзима» (LHD 7), а также десантные транспортные корабли-докеры класса «Сан-Антонио» (LPD 17) и «Форт-Лодердейл» (LPD 28), на которых находятся более 4500 моряков и морских пехотинцев, отправились в распоряжение Южного командования США, чтобы предоставить Трампу широкий спектр военных возможностей, если он решит нанести удар по наркокартелям.

Кроме того, как сообщает Reuters, в южную часть Карибского моря были направлены подводная лодка и несколько разведывательных самолетов P8 Poseidon.

В феврале администрация Трампа объявила мексиканский картель «Синалоа» и венесуэльскую группировку «Трен де Арагуа» глобальными террористическими организациями, а в последние месяцы развернула по меньшей мере два эсминца для обеспечения безопасности морских границ и борьбы с наркотрафиком.