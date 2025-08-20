Южнокорейские оборонные компании отчитались о рекордной прибыли в первой половине 2025 года

ЦАМТО, 19 августа. Ведущие южнокорейские оборонные компании сообщили о рекордной прибыли в первой половине 2025 года, что обусловлено ростом экспорта вооружений в Европу и на Ближний Восток.

Как сообщает The Korea Times, согласно финансовым отчетам, совокупная операционная прибыль пяти крупнейших оборонных компаний, Hanwha Aerospace, LIG Nex1, Korea Aerospace Industries (KAI), Hyundai Rotem и Hanwha Systems, за период с января по июнь достигла 2,3 трлн. вон (1,7 млрд. долл.). Этот показатель на 161,2% выше, чем за аналогичный период 2024 года (880,7 млрд. вон),

Представленные результаты уже составляют почти 80% от годовой операционной прибыли этих пяти компаний в 2024 году, которая составила 2,88 трлн. вон. Совокупные продажи пяти компаний за первую половину 2025 года почти удвоились (с 9,9 до 19,2 трлн. вон) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидер отрасли, Hanwha Aerospace, сообщила о рекордной операционной прибыли в размере 1,43 трлн. вон, что в четыре раза больше, чем 355 млрд. вон за аналогичный период прошлого года. Совокупные продажи компании резко выросли до 11,8 трлн. вон, что более чем в три раза превышает показатель предыдущего года.

LIG Nex1 сообщила о росте операционной прибыли на 64,6% – до 191,2 млрд. вон, в то время как продажи увеличились на 35,4% – до 1,9 трлн. вон.

Korea Aerospace Industries зафиксировала операционную прибыль в размере 132 млрд. вон, которая увеличилась на 7,9%, хотя совокупные продажи упали на 6,4% – до 1,5 трлн. вон.

Hyundai Rotem получила операционную прибыль в размере 460,4 млрд. вон, что на 192,4% больше, чем годом ранее, а продажи составили 2,6 трлн. вон, что на 40% больше результатов предыдущего года.

Hanwha Systems, в свою очередь, сообщила о снижении операционной прибыли на 29,5% – до 91,6 млрд. вон, хотя объем продаж вырос на 18,4% – до 1,5 трлн. вон.

Представители отрасли объяснили высокие показатели первого полугодия большим спросом за рубежом на фоне возросших геополитических рисков в Европе и на Ближнем Востоке.

Компания Hanwha Aerospace сообщила, что зарубежные продажи во втором квартале 2025 года выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет экспорта реактивной системы залпового огня "Чунму". Продажи Hanwha Systems также выросли во втором квартале на 11,8% благодаря поставкам многофункциональных радаров, используемых в ЗРК средней дальности KM-SAM, поставленных в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Компания KAI сообщила о зарубежных продажах в размере 227,3 млрд. вон во втором квартале, что отражает высокий спрос на самолеты FA-50, экспортируемые в Польшу и Малайзию.

Аналитики рынка отмечают, что совокупный портфель заказов пяти компаний достиг суммы в 111,9 трлн. вон (81 млрд. долл.), что обеспечивает мощный потенциал для будущего роста.

Высокие показатели оборонной промышленности Южной Кореи подчеркивают ее растущую роль как мирового поставщика вооружений. Учитывая рекордные объемы заказов и уже заключенные крупные контракты, отраслевые эксперты ожидают продолжения роста продаж в 2026 году и в обозримой перспективе.