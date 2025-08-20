Войти
Вопрос закупки Украиной американского оружия на 100 млрд. долл. на встрече в Белом доме не обсуждался

Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 19 августа. Вопрос потенциальной закупки Украиной американского оружия на 100 млрд. долл. для получения гарантий безопасности США не обсуждался на прошедшей в Белом доме встрече лидеров европейских стран и президента США Дональда Трампа.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 млрд. долл., финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.

"Нет, эта тема совсем не поднималась. Мы очень далеки от этого", – сказал Э.Макрон по итогам переговоров.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп еще раз подтвердил, что страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины.

"Мы продаем технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше – я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него, – сказал Д.Трамп на встрече с В.Зеленским.

В свою очередь, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США больше не дают Украине оружие, а продают его, получая деньги от европейских стран.

"Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО", – сообщил он в интервью телеканалу Fox News по итогам переговоров в Белом доме.

