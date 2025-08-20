Lockheed Martin поставит СВ США дополнительные РС GMLRS на сумму более 4 млрд. долл.

ЦАМТО, 19 августа. Минобороны США 14 августа объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Lockheed Martin крупного рамочного контракта на поставку РС GMLRS.

Общая стоимость заказа составит 4,234 млрд. долл. Объемы закупок и места проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Как предполагается, поставки будут выполнены до 20 октября 2027 года. С учетом нового контракта совокупная стоимость размещенных на текущий момент заказов на РС GMLRS возрастает до 13,265 млрд. долл.

К настоящему времени Lockheed Martin произвела более 60 тыс. управляемых реактивных снарядов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Для закупки доступны варианты с унитарной боевой частью массой около 90 кг и дальностью стрельбы около 75 км, а также с альтернативной боевой частью. В разработке находится РС ER GMLRS увеличенной дальности, позволяющий поражать цели на расстоянии до 150 км.

GMLRS – это управляемый высокоточный реактивный снаряд, предназначенный для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях высокоценных объектов противника, размещенных на удалении 70 км и более в полевых и городских условиях. Размещенные в пусковых контейнерах РС GMLRS могут применяться стандартными установками РСЗО M270 MLRS и HIMARS. В каждом контейнере находится 6 РС GMLRS.

РС с унитарной боевой частью обеспечивают высокоточное поражение точечных целей, отличаются высокой надежностью и экономической эффективностью. Боеприпас оборудован инерциальной системой наведения с коррекцией по сигналам системы глобального позиционирования (GPS) и небольшими подвижными носовыми рулями, которые повышают маневренность и точность поражения.

GMLRS AW был разработан для снижения угроз от неразорвавшихся боеприпасов в зоне боевых действия. Боевая часть несет 186 тыс. готовых поражающих элементов и обеспечивают высокоточное поражение площадных целей.