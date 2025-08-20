Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin поставит СВ США дополнительные РС GMLRS на сумму более 4 млрд. долл.

66
0
0
Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 19 августа. Минобороны США 14 августа объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Lockheed Martin крупного рамочного контракта на поставку РС GMLRS.

Общая стоимость заказа составит 4,234 млрд. долл. Объемы закупок и места проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Как предполагается, поставки будут выполнены до 20 октября 2027 года. С учетом нового контракта совокупная стоимость размещенных на текущий момент заказов на РС GMLRS возрастает до 13,265 млрд. долл.

К настоящему времени Lockheed Martin произвела более 60 тыс. управляемых реактивных снарядов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Для закупки доступны варианты с унитарной боевой частью массой около 90 кг и дальностью стрельбы около 75 км, а также с альтернативной боевой частью. В разработке находится РС ER GMLRS увеличенной дальности, позволяющий поражать цели на расстоянии до 150 км.

GMLRS – это управляемый высокоточный реактивный снаряд, предназначенный для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях высокоценных объектов противника, размещенных на удалении 70 км и более в полевых и городских условиях. Размещенные в пусковых контейнерах РС GMLRS могут применяться стандартными установками РСЗО M270 MLRS и HIMARS. В каждом контейнере находится 6 РС GMLRS.

РС с унитарной боевой частью обеспечивают высокоточное поражение точечных целей, отличаются высокой надежностью и экономической эффективностью. Боеприпас оборудован инерциальной системой наведения с коррекцией по сигналам системы глобального позиционирования (GPS) и небольшими подвижными носовыми рулями, которые повышают маневренность и точность поражения.

GMLRS AW был разработан для снижения угроз от неразорвавшихся боеприпасов в зоне боевых действия. Боевая часть несет 186 тыс. готовых поражающих элементов и обеспечивают высокоточное поражение площадных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214