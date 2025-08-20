Европейские карлики так и не осознали свою незначительность в украинском вопросе (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: Европа так и не осознала свою незначительность в конфликте на Украине

Лидеры Европы и НАТО предпочли демонстрировать мнимое "моральное превосходство", вместо того, чтобы заниматься дипломатией, и оказались не у дел, пишет Telegraph. Отказ Европы вести диалог с Кремлем в конечном счете оставил Евросоюз за бортом всех значимых переговоров и сильно ослабил его дипломатические позиции.

Оуэн Мэтьюс (Owen Matthews)

Лидеры Европы и НАТО предпочли моральное превосходство дипломатии — и теперь оказались не у дел.

Сэр Кир Стармер и европейские лидеры договорились о единстве. Бросая вызов империализму Владимира Путина, они готовы до конца поддерживать требование Владимира Зеленского не сдавать территории ради мира.

Правда, есть одна проблема. Демонстрировать эту "нерушимую" сплоченность им предстоит не Кремлю, а Дональду Трампу, умоляя его ужесточить санкции против России и не уступать требованиям Путина.

Но когда речь заходит о реальных переговорах с самим Путиным, их вообще не приглашают.

Европу исключили из мирного процесса не Москва и не Вашингтон. Ее лидеры добровольно вывели себя из игры. После провала предвоенной дипломатической активности под руководством Эммануэля Макрона европейские политики решили полностью отказаться от диалога с Кремлем.

Британские и европейские чиновники объявили саму идею переговоров с Россией табу. Москву предписывалось изолировать, наказывать санкциями и третировать как изгоя. Любые предложения о диалоге с путинской "империей зла" расценивались как предательство "отважных украинских союзников".

В результате инициативу перехватили американцы, запустившие параллельные переговоры по неофициальным каналам — еще при предшественнике Трампа Джо Байдене. Детали этих сторонних переговоров пока не раскрываются, но итог очевиден: именно Трамп, а не европейцы, теперь определяет условия завершения конфликта.

Помог или навредил Украине отказ Европы от диалога с Кремлем? С одной стороны, Трамп вроде как готов принять даже самые возмутительные требования Путина — например, сдачу Киевом новых участков Донецкой и Луганской областей в обмен на отказ Москвы от претензий на незанятые районы Запорожской и Херсонской. С другой — непонятно, как именно Европа планирует заставить Путина закончить боевые действия на приемлемых для Зеленского условиях.

Как говорят в России, "худой мир лучше доброй ссоры", но сегодня выбора уже нет.

На протяжении всего конфликта Британия и Европа предпочитали возвышаться на пьедестале морального превосходства, не опускаясь до грязного компромисса. Это давало героические, черчиллевские реплики и эффектные кадры — вроде медвежьих объятий Стармера и Зеленского на Даунинг-стрит на прошлой неделе. Однако к практической дипломатии это отношения не имеет.

Во время Холодной войны Запад и СССР поддерживали постоянный дипломатический контакт и диалог на высшем уровне — как публично, так и за закрытыми дверями. Личная дружба советского посла в Вашингтоне Анатолия Добрынина с братом Джона Кеннеди Робертом сыграла ключевую роль в разрешении Карибского кризиса 1962 года. Ну, а Макрон относился к Путину как к изгою и заявлял, что "Россия стала — сегодня и надолго — угрозой для Франции и Европы".

На самом деле поддержка Украины не исключала продолжения диалога с Москвой. Разумеется, легко быть мудрым задним числом. Но было несколько моментов, когда этот ужасный кризис еще можно было остановить.

Один из них — после провала мирных переговоров в Стамбуле в марте-апреле 2022 года. Они сорвались из-за российской спеси и отказа идти на уступки по ключевым вопросам вроде ограничений для украинской армии. Но ни США, ни европейские лидеры за столом переговоров не присутствовали — Зеленский остался один.

Роковым образом эти переговоры так и не возобновились при участии союзников Украины. Другой шанс представился в ноябре 2022 года — так называемое "Окно Милли", названное в честь председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который призвал к переговорам после отступления российских войск от Херсона и окрестностей Харькова.

Но Европа продолжила настаивать, что Россию можно победить на поле боя — нужно лишь поставить Киеву больше оружия. Та же роковая логика, что и во Вьетнаме после 1968 года, или в Афганистане в 2009-м во время наращивания контингента при Обаме, когда военные уверяли политиков, что войну можно выиграть, просто сбросив на противника больше бомб.

Потребовалось силовое вмешательство Трампа, чтобы положить конец этим иллюзиям. Некоторые войны заканчиваются победой, но ни одна не заканчивалась торжеством справедливости. Так и конфликт на Украине неизбежно завершится ее разделом. Изменить это можно, только самим объявив войну России.

Европейским лидерам, мнящим себя наследниками Черчилля, стоит вспомнить слова самого премьера о мудрости переговоров. Как сказал сэр Уинстон Эйзенхауэру за ланчем в Белом доме в 1954 году: "Встречаться лицом к лицу лучше, чем воевать".