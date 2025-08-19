МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ

Пока по программе МС-21-310 ритмично идут необходимые испытания перед стартом серийного производства на Иркутском авиазаводе ситуация вокруг второй среднемагистральной машины — Ту-214 Казанского авиазавода — явно движется медленнее. Возможно, что в 2025 году нас ждет только один новый «Туполев», как и в предыдущем году. На этом фоне у казанских авиастроителей еще и хватает трудностей со стартовыми заказчиками. Информация об этом попадает в локальные СМИ. Ну и всем этим радостно пользуются ненавистники российской промышленности.

Самое странное в сложившейся ситуации то, что Ту-214 в 2022 году позиционировался представителями Казанского авиазавода и местных региональных властей как практически готовый к серийному производству продукт. Но спустя 3 года как раз именно МС-21 в Иркутске, про который очень не любят говорить фанаты «Туполева», полностью избавили от импортных компонентов (а там их в разы было больше чем у Ту-214), вывели на испытания и есть все основания говорить, что сроки по готовности машины к запуску в серию в 2027 году будут выдержаны. Имевшееся у казанцев время на запуск и производство якобы готовых Ту-214 в 2022-2024 годах ушло на импортозамещение (да, Ту-214 оказался тоже с иностранными компонентами), решение проблем с кадрами, поставщиками и собственно производственными мощностями. Все планы сместились вправо.

В июле 2025 года представители Казанского авиазавода начали говорить, что «поставка самолетов (Ту-214) новым покупателям возможна только после 2027 года». Это связано с загруженностью завода, который на данный момент как изготавливает первые самолеты, «так и выполняет сервисные работы по военным самолетам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции». Также в июле 2025 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин попросил «установить конкретные сроки для каждого типа воздушного судна. В том числе для импортозамещенных версий хорошо известных моделей Ту-214 и Ил-96–300. А также для перспективных вертолетов различного класса: от самых легких — Ми-34, „Ансат“, Ка-62 и до тяжелых — Ми-38, Ми-171″ (конец цитаты). Если посмотреть внимательно, то тут прямое обращение к Казанскому авиазаводу, Воронежскому авиазаводу, а также производителям вертолетов из Казани, Арсеньева, Улан-Удэ. Про Иркутск с МС-21 ни одного слова.

Немного про проблемы со стартовыми заказчиками на Ту-214. На виду неприятная история с авиакомпанией «ЮВТ Аэро», принадлежащей «Татнефти». Перевозчик подписался на 4 Ту-214 новой серии, которые должен был получить партиями по две машины — в 2024 и 2025 году. В августе 2023 года стало известно, что первые два самолета получат другие заказчики, взамен «ЮВТ Аэро» предложили подождать до 2026 году, и пока только два борта. По данным татарстанского издания «Бизнес Онлайн», завод вернул деньги только за один самолет. Дальше случился суд с «Татнефтью», ну в общем, только этого не хватало для и без того сложного сюжета запуска Ту-214 в серию в Казани.

Впрочем, авиазавод, который занят Ту-160М/М2 и Ту-22М3 во время спецоперации как приоритетным государственным заказом должен преодолеть и проблемы с Ту-214. Второй Ту-214 после 2022 года мы в 2025 году точно увидим. Передадут его, как опять же утверждают местные источники, не «ЮВТ Аэро», а кому-то другому (в июне называли «Согаз»). Насчет еще одной машины, которую обещали в 2025 году сдать (более вероятно, что сдадут всё-таки в 2026 году), точной информации нет, ее обещали выдать МЧС РФ (по данным казанских журналистов). В 2026 году планируются поставки в авиакомпании, и в этом списке пока первая — «ЮВТ Аэро». Ей должны выдать 2 машины вместо 4 ранее законтрактованных. За третью, если верить местным СМИ, деньги вернули, а за четвертую покупатель вроде как их уже отсудил у завода.

Кстати, в Казани еще и пытаются восстанавливать машины, выпущенные ранее. Например, Ту-204.

Теперь давайте еще раз про то, откуда растут уши у всех проблем по Ту-214. Это шапкозакидательские истории в отчетах и СМИ, которые генерируют, как правило, люди не из авиации. У них и в 2022 году было, что «самолет готов к запуску в производство«, и «он полностью российский (не то, что ваш МС-21)«. В случае чего будет даже показательная порка виновных выполнена, для медийной картинки. Запуск любого самолета в серийное производство это серьезный процесс, который не активируешь, нажав на кнопку. Прежде чем бежать во всех СМИ впереди поезда, а потом тихо отмалчиваться по углам, надо вначале изучать предмет своих заявлений. Сделать из штучно выпускавшегося Ту-214 на протяжении более 10 лет (по 1 машине в год, плюс с вкраплением иностранных компонентов) массовый серийный самолет за 2-3 года это фантастика. Да, и любителям «расстрелять виноватых» и «а вот при Сталине за 2 года» тоже стоит наконец-то замолчать. Кроме вызывающего смех у специалистов крика от ваших идей и «исторических примеров» толку никакого нет. Во-первых, кадры для авиастроения сегодня в дефиците, а на улице их не наберешь (обучают новых, плюс сама школа авиастроения после многих лет коллапса только оживает). Во-вторых, делать высокотехнологичные самолеты в 21 веке и простые в середине 20-го это просто неуместное сравнение. Ну и в-третьих, кто вам мешает пойти на тот же Казанский авиазавод, раз вы умеете строить Ту-214 и другие машины?

Если без лишних эмоций, то с Ту-214 вышла вполне прогнозируемая еще в 2022 году ситуация. Его производство в Казани ранее было сориентировано на единичный выпуск уже не новой в техническом плане машины, и попытка резко нарастить объемы просто вызвала слом работавшей худо-бедно схемы и огромный вал работы — с подрядчиками, кадрами и т.д.. А с МС-21 всё было планово и достаточно аккуратно, потому что полностью новый самолет сразу был заточен под серийное современное производство в нормальных объемах. Даже когда пришлось «всё переделать» под российские компоненты, это не вызвало метаний как с Ту-214. Поэтому по иркутскому МС-21-310 пока ожидаем опережение по срокам казанских авиастроителей и по объемам. Второй момент (про объемы) кстати никто не скрывал и в КПГА-2030. «Двадцать первый» после завершения испытаний и сертификации настроены производить в куда больших объемах, чем Ту-214.