Нигерия намерена приобрести в США авиационные боеприпасы – DSCA

Один из первых шести поставленных ВВС Нигерии самолетов Embraer EMB-314 (A-29B) Super Tucano во время перелета США в Нигерию. Самолет несет американский военный номер 19-2039, опознавательные знаки и бортовые номера ВВС Нигерии заклеены. Снимок сделан во время промежуточной посадки в аэропорту Глазго-Приствик (Великобритания), 19.07.2021.

ЦАМТО, 18 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Нигерии в рамках программы "Иностранные военные продажи" боеприпасов, высокоточных авиабомб и ракет, а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 346 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 13 августа.

Правительство Нигерии обратилось к США с запросом о возможности продажи 1002 свободнопадающих бомб MK-82 массой 500 фунтов, 1002 комплектов аэродинамических поверхностей MXU-650 для 500-фунтовых УАБ GBU-12 Paveway II, 515 комплектов аэродинамических поверхностей для 250-фунтовых УАБ GBU-58 Paveway II, 1517 компьютерных групп управления MAU-169 или MAU-209 для УАБ GBU-12/GBU-58 Paveway II, 1002 программируемых взрывателей FMU-152, 5000 комплектов 70-мм управляемых ракет APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II), включая секции наведения WGU-59/B, осколочно-фугасные боевые части и ракетные двигатели MK66-4.

Запрос также включает поставку программируемых взрывателей FMU-139, компонентов бомб, импульсных картриджей, осколочно-фугасных и практических неуправляемых ракет; оборудования для интеграции и испытаний; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчиков и правительства США, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и усилит обороноспособность стратегического партнера в Африке.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных боеприпасов повысит возможности ВС Нигерии по противодействию существующим и перспективным угрозам, прежде всего, усилит эффективность операций против террористических организаций и операций по противодействию незаконной контрабанде в Гвинейском заливе. При этом ВС Нигерии не испытают затруднений при принятии запрошенного оборудования на вооружение.

Основными подрядчиками выступят компании RTX Missiles and Defense, Lockheed Martin Corporation и BAE Systems. В случае реализации компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Комментарий ЦАМТО

Запрошенное вооружение, вероятно, будет применяться закупленными в 2017 году легкими боевыми самолетами A-29 "Супер Тукано". Все они (12 ед.) были поставлены Военно-воздушным силам Нигерии в 2021 году. Часть самолетов входит в боевой состав 407-й учебной авиационной группы на авиабазе "Кайнджи", оставшиеся применяются с авиабазы "Майдугури" для поддержки операций по борьбе с повстанцами на северо-востоке Нигерии.

Первоначально выбрав для A-29 большое количество неуправляемых боеприпасов, ВВС Нигерии, вероятно, решили закупить высокоточные системы для повышения эффективности атак.