Директор "Спасской башни": фестиваль в Москве показывает спокойствие и силу страны - Интервью ТАСС

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в 17-й раз. Руководитель Дирекции фестиваля Сергей Смирнов в интервью ТАСС раскрыл нюансы подготовки и составления программ, представил зарубежных участников, а также рассказал о том, как может в будущем измениться главный российский музыкальный праздник military tattoo.

— Сергей Николаевич, "Спасская башня" в этом году пройдет в 17-й раз. Расскажите об особенностях подготовки в этом году?

— Подготовка шла обычным порядком. По большому счету, в последние годы мало что меняется — это и санкции, и ситуация на внешнем периметре России. Но несмотря на все проблемы, нам удалось сформировать хорошую программу. По традиции на "Спасской башне" будут представлены лучшие военные оркестры силовых ведомств России. Кроме того, в фестивале, за малым исключением, примут участие все стороны света — страны Африки, Арабского мира, Востока и даже Европы. В 2025 году на брусчатке Красной площади выступят 18 лучших российских коллективов. Также будут представлены оркестры из девяти зарубежных государств. Мы уверены, что фестиваль получится и программа будет интересной.

— После паузы в программе фестиваля заявлены европейские участники — представители Италии и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Что повлияло на решение европейцев выступить в России, потеплели отношения?

— С точки зрения человеческих и дружеских взаимоотношений с французами, англичанами, итальянцами и так далее практически ничего не изменилось. Я бы так сказал, что это скорее такая своеобразная народная дипломатия. Не могу сказать, что мы долго уговаривали итальянцев и предлагали им какие-то бонусы. Ничего этого не было. Ансамбль исторических флагоносцев города Кори мы уже показывали в Москве на "Спасской башне" в 2011-м и 2014-м годах. Коллектив откликнулся на наше предложение приехать без каких-либо проблем, сложных уговоров и маневров.

Что касается Оркестра полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской — его также приглашали мы, но получили согласие практически сразу. Коллектив небольшой, но очень звонкий, симпатичный и приятный в музыкальном плане. Поэтому все дело в хороших человеческих отношениях. Дай Бог, чтобы именно они стали определяющими в глобальных взаимоотношениях между государствами. Потому что на этом уровне все сохранилось — все симпатии, позитивные отзывы и воспоминания о фестивале тех музыкантов, которые участвовали в "Спасской башне" в прошлые годы. Я надеюсь, что постепенно все это будет восстанавливаться и налаживаться.

— Каким образом оргкомитет "Спасской башни" выбирает зарубежных участников фестиваля?

— Все банально просто. Ограничитель один — продолжительность представления. По понятным причинам превалируют всегда российские коллективы, поскольку мы хотим прежде всего продвигать творчество наших военных музыкантов. Существует жесткое правило — не более шести минут на выступление. За 17 лет проведения фестиваля накоплен колоссальный опыт. Мы знаем, что в это время года наш зритель выдерживает максимум 2,5 часа, да и погода не всегда способствует. Поэтому остается некий временной лаг, который распределяется между иностранными коллективами. Традиционно на иностранцев у нас остается семь или восемь мест. Но в этом году зарубежных оркестров будет девять.

Кроме того, практически всегда у оргкомитета фестиваля остаются заявки от зарубежных оркестров, не выполненные с прошлых лет. Также есть коллективы, которые мы хотели бы показать Москве, за которыми мы буквально охотимся и стоим на них в очереди. Таким образом и идет формирование состава участников фестиваля, и это непрерывный процесс. Допустим, в этом году в столицу приедут высокопоставленные чиновники из нескольких стран для обсуждения возможности участия своих коллективов в "Спасской башне-2026".

Ну и, конечно, важный фактор при выборе коллективов — это представленность мира в географическом плане.

Поскольку фестиваль "Спасская башня" носит гордое название международного военно-музыкального фестиваля, мы стремимся к тому, чтобы были представлены все континенты и стороны света. До сих пор это удавалось

За историю фестиваля в нем приняли участие порядка 60 стран, а если брать общее число коллективов, то оно давно перевалило за две сотни.

— Кто из зарубежных коллективов представляет наибольший интерес в этом году?

— Для меня интересны все коллективы, которые приедут в Москву. Прежде всего, это наши друзья из Белоруссии и Казахстана, очень интересные и профессиональные коллективы. Уверен, они найдут отклик у зрителей. Африка будет представлена Буркина-Фасо, Эфиопией и Зимбабве. Арабский мир — коллективом из ОАЭ, шикарные, очень достойные музыканты. Сербский коллектив, как я уже сказал, хоть и небольшой, но очень шумный, веселый и музыкальный. Монголия будет представлена большим коллективом, который можно сравнить с российским ансамблем Александрова. Это очень профессиональный ансамбль с давними традициями.

Ну и, наконец, исторические флагоносцы итальянского города Кори — яркое и красивое зрелище. Мне кажется, программа получилась сбалансированная и будет очень интересна зрителям. А, главное, практически все эти коллективы выступят на фестивале впервые. "Спасская башня" никогда не повторяется, это всегда что-то новое и оригинальное. Надеюсь, и в этом году нам удастся удивить и порадовать зрителей.

— Как оргкомитет фестиваля участвует в процессе подготовки зарубежных оркестрантов — от составления программ до дороги в Россию?

— Прежде всего, мы тесно работаем и опираемся на помощь и поддержку Администрации президента, МИД России и Минобороны России и, конечно, правительства и мэра Москвы. Здесь и административная помощь в организации и проведении как самого фестиваля, так и его отдельных мероприятий, и визовая, и логистическая поддержка. Без их помощи мы бы не смогли привести в столицу иностранный военный контингент. Они всегда очень отзывчивы ко всем нашим проблемам и всегда помогают в их решении. Минобороны России также играет ключевую роль в формировании программы. Руководитель Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ и музыкальный руководитель "Спасской башни" генерал-майор Тимофей Маякин раз в два года проводит конкурс среди оркестров оборонного ведомства. По сути, победители этого конкурса сражаются за право выступить на "Спасской башне".

Тимофей Константинович регулярно радует нас тем, что представляет публике новых звезд. Это целиком его заслуга — Маякин выращивает эти коллективы, воспитывает и выводит на аудиторию фестиваля. При этом администрация фестиваля и художественный руководитель "Спасской башни" Сергей Дмитриевич Хлебников никогда не вмешиваются и не диктуют музыкальную программу ни российским, ни зарубежным коллективам. Они привозят нам то, что считают нужным и важным показать на Красной площади.

Если говорить об иностранцах, то наша главная задача — отловить все многочисленные "Калинки-малинки", "Катюши" и так далее, потому что эти композиции привозят практически все. Все это надо рассортировать, у кого-то — убрать, в случае если у коллектива в программе есть еще композиции российских авторов, у кого-то — оставить. Больше мы никоим образом не вмешиваемся в музыкальную программу. Далее в процессе подготовки исключительно важную роль играет МИД России. Они и помогают с отправкой официальных приглашений участникам, и обеспечивают визовую поддержку силами Консульского департамента. Благодаря их слаженной работе мы можем принимать коллективы из самых разных стран без организационных задержек.

— "Спасская башня" входит в число старейших и самых известных военно-музыкальных фестивалей в мире. Замечали ли вы, что нашему фестивалю подражают за рубежом, заимствуют какие-либо удачные находки?

— Конечно. Например, выступление сводного оркестра у нас в финале. Я вдруг обратил внимание, что очень многие зарубежные фестивали стали завершаться таким же образом. Что касается европейских фестивалей, я отметил, что в них стало все больше фольклора и все меньше — военной музыки. С чем это связано — сложно сказать. Но это никак не подражание нам, поскольку "Спасская башня" всегда стремилась показывать в первую очередь воинские, церемониальные коллективы, а также различного рода караулы. Конечно, толику места мы оставляли для фольклорных коллективов, но они никогда не превалировали в программах. А у Европы процесс пошел наоборот. В любом случае — если своих идей нет, мы готовы делиться.

— У фестиваля есть давняя традиция — преподносить зрителям музыкальные сюрпризы и подарки. К чему нам готовиться в этом году?

— Спасибо Министерству культуры РФ, которое помогло организовать в этом году выступление ведущих солистов российской оперной сцены во время представлений "Спасской башни". В разные дни это будут разные оперные звезды. Надеюсь, их участие станет своеобразной изюминкой фестиваля.

— Фестиваль пройдет в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это одна из смысловых доминант "Спасской башни". Вторая ключевая тема — защитники Отечества. Как эти темы будут отображены в программе?

— Вне всяких сомнений, мы не могли обойти тему 80-летия Победы, она найдет отражение и в прологе фестиваля, и во всех программах, которые подготовили коллективы. Тема защитников Отечества также найдет отражение в программах российских участников "Спасской башни".

— "Спасская башня" проводится с 2007 года, в 17-й раз. Ранее вы говорили, что с момента создания глобально фестиваль не менялся. Но обсуждаете ли вы возможность изменений в будущем?

— Мы очень много размышляем на эту тему, потому что любая стабильность — это всегда начало конца. Великий второй закон термодинамики гласит, что энтропия замкнутой системы стремится к бесконечности. Если что-то зажали, закрыли в каком-то объеме, рано или поздно система будет стремиться к бесконечному хаосу, к разлету. Чтобы этого не произошло, процессом надо по мере сил и возможности управлять. Поэтому, во-первых, нам бы хотелось расширения географии фестиваля — наполнения все более оригинальными, интересными и необычными коллективами.

Второе, мы бы хотели и всячески стремимся к тому, чтобы при создании программы происходило естественное омоложение аудитории.

К моему удовольствию, в последние годы я вижу все больше и больше молодых людей 15+, которые приходят на "Спасскую башню", а затем оставляют восторженные отзывы о фестивале в соцсетях и блогах. Это очень важно для дальнейшей жизни фестиваля

Ну и, конечно, очень много перспектив с точки зрения повышения зрелищности. Когда-то мы проводили лазерные шоу, фейерверки, делали пиротехнические и световые инсталляции. Сегодня по понятным причинам всего этого мы сделать в рамках представлений на Красной площади не можем. Тем не менее, есть наработки и понимание, что можно было бы еще добавить в программу "Спасской башни" для повышения привлекательности и зрелищности. Стоять на месте нельзя.

— Сергей Николаевич, программа фестиваля "Спасская башня" не ограничивается вечерними представлениями. Расскажите, пожалуйста, о самых интересных мероприятиях этого года.

— Таких мероприятий достаточно много. Прежде всего, 23 августа все иностранные участники фестиваля выступят на ВДНХ. Там пройдет традиционное шествие коллективов и сборный концерт на площади Дружбы народов. Приглашаем всех желающих — вход свободный, начало в 12:00. 24 августа все иностранные коллективы выступят в девяти парках Москвы. Информацию о том, какой коллектив и в каком парке выступит, можно посмотреть на нашем сайте spasstower.ru. Кроме того, каждый день в дневное время будут проходить короткие концерты иностранных участников на Манежной площади.

Также в рамках "Спасской башни" на Красной площади с 25 по 27 августа состоится одно из моих любимых и, может быть, самых трогательных мероприятий — финал фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Фестиваль продлится три дня подряд, вход свободный — милости просим, зрелище сверхдостойное.

Параллельно с большим фестивалем проходит наша программа, которая началась еще в мае — это "Военные оркестры в парках". Это уже не только участники фестиваля, а очень и очень широкий круг военных коллективов. Они выступают по субботам и воскресеньям в парках Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова, дают шикарные концертные программы и собирают массу зрителей

Наконец, большое выездное представление в рамках фестиваля пройдет 30 августа на Соборной площади перед Главным храмом Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот". Вход также свободный. Это очень сложное мероприятие с точки зрения логистики и организации, но очень красивое.

— Можно ли рассказать о работе над усилением мер безопасности при проведении фестиваля в этом году?

— В вопросах обеспечения безопасности прежде всего нужно поблагодарить ГУ МВД Москвы, а также руководство Нацгвардии, ФСБ и ФСО России, которые обеспечивают безопасность на всех без исключения мероприятиях фестиваля. Все эти ведомства, также включая МЧС России, делают все возможное, чтобы фестиваль проходил в штатном режиме без каких-либо недоразумений и эксцессов. Надеюсь, что и в этом году все будет спокойно, а настроение на трибунах будет только праздничное.

— Фестиваль "Спасская башня" именуют праздником музыки и света. Почему так важно проведение главного военно-музыкального фестиваля страны на Красной площади именно сейчас, в эти непростые для России дни?

— Прежде всего это демонстрирует наше спокойствие и силу. И проведение фестиваля "Спасская башня" наглядным образом подтверждает, что у России много друзей и добрых партнеров, ведь основная идея фестиваля — постоянный межкультурный диалог, строящийся на принципах партнерства, добрососедства, взаимоуважения, где не имеют значения национальность и вероисповедание. Как отметил в своем обращении Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров: "Трудно переоценить роль фестиваля "Спасская башня" в международном гуманитарном обмене в деле поддержания атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между народами".

— Что бы вы еще хотели сказать от себя?

— Конечно же, хочется сказать огромное спасибо московскому зрителю. Гости, присутствующие на трибунах фестиваля "Спасская башня", — это лучший зритель. Такой теплый прием, который оказывается выступающим коллективам на Красной площади, дорогого стоит. Спасибо зрителям и, конечно же, ждем всех на фестивале.

