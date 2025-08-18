Войти

Гендиректор ИЭМЗ «Купол»: «С 2022 года наш завод утроил выпуск продукции»

ИЭМЗ КУПОЛ
АО «Ижевский Электромеханический завод КУПОЛ».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Какой импульс получила российская противовоздушная оборона за минувшие с начала специально военной операции три с половиной года?


Военные аналитики отмечают, что основные направления модернизации систем ПВО включают несколько взаимосвязанных уровней.


Прежде всего, это усовершенствование радиолокационных средств: повышение дальности обнаружения, точности захвата целей, усиление защиты от РЭБ и в целом устойчивости к помехам. Расширяются возможности зенитных управляемых ракет: увеличивается дальность и скорость ЗУР, улучшается их управляемость и маневренность на траектории полета.


В программное обеспечение зенитных ракетных комплексов и систем внедряются усовершенствованные алгоритмы обработки сигналов для более точного распознавания целей. Идет переход к более мощным бортовым и полевым компьютерным платформам, происходит обновление «тактического софта» и внедрение модульной цифровой архитектуры для киберзащиты.


Развивается интеграция средств ПВО в единый сетевой центр управления огнем: ускоряется обмен данными по сети с другими средствами противовоздушной обороны. По сути, происходит формирование единого информационного пространства между различными звеньями ПВО, а также с наземной командной структурой.


Модернизируются источники питания ЗРС и ЗРК, идет развитие аккумуляторных систем и генераторов, чтобы поддерживать более мощные радиолокационные и боевые модули.


В целом – это общие уровня модернизации отечественных систем и комплексов ПВО.


ЗРК семейства «Тор-М2».
Источник: https://kupol.ru/

Что касается отдельных моделей, то, к примеру, ЗРК семейства «Тор-М2» за время проведения СВО получили 60 (!) доработок радиотехнической аппаратуры и 25 доработок гусеничной машины.


Эти боевые машины производятся в Ижевске, на ИЭМЗ «Купол», входящем в состав оборонного холдинга «Алмаз-Антей». С первого дня специальной военной операции расчеты «Торов» обеспечивают воздушное прикрытие сухопутных сил российских группировок войск, круглосуточно неся боевое дежурство на передовой.


«Завод освоился в новой системе координат, в условиях мобилизационной экономики. Трехлетний период «2022-2024» заставил переосмыслить процессы, графики, цепочки поставок. Чтобы обеспечить «все для фронта, все для победы», мы сложнейшую технику научились осваивать с нуля за рекордные полгода», - отметил в разговоре с журналистами генеральный директор «Купола» Фанил Зиятдинов.


Генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов.
Источник: https://kupol.ru/

По словам гендиректора предприятия, оружейники «Купола» освоили новую систему обслуживания изделий в зоне проведения специальной военной операции, кратно повысив их ремонтопригодность.


Для расширения производства зенитных ракетных комплексов заводу пришлось расширить кадровый состав:


«Несмотря на дефицит кадров, набрали 3000 человек – многих обучили профессиям, которых раньше просто не было в Удмуртии. Пройдя через этот «плавильный котел», «Купол» стал сильнее. С 2022 года наш завод утроил выпуск продукции», - подчеркнул Фанил Зиятдинов.


В Министерстве обороны РФ регулярно хвалят расчеты «Торов» за качественную, эффективную боевую работу на передовой. Зенитчики на «Торах» практически ежедневно сбивают ракеты американских РСЗО Himars, британские ракеты Storm Shadow, управляемые авиабомбы JDAM, а также ударные и разведывательные БПЛА различных типов.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
JDAM
SCALP
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ИТ
Тор ЗРК
