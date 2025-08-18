Рубио: США не считают, что стороны конфликта на Украине близки к капитуляции

Американский госсекретарь сообщил, Москва и Киев должны пойти на уступки

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Администрация США не считает, что какая-либо из сторон конфликта на Украине находится на грани капитуляции. Об этом заявил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США, врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.

"Речь идет о том, что может принять Украина и что может принять Россия. Обе стороны должны пойти на что-то, иначе это не будет мирным соглашением", - сказал он.

"Итак, если не будет уступок, если одна сторона получит все, что хочет, это будет называться капитуляцией. Это будет называться окончанием войны путем капитуляции. И мы не близки к этому, потому что ни одна из сторон не находится на грани капитуляции или чего-то подобного", - сказал госсекретарь США.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.