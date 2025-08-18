Трамп внезапно отказался от идеи прекращения огня: Украина недоумевает (The New York Times, США)

NYT: в Киеве не понимают, почему Трамп отказался от требований прекращения огня

После саммита на Аляске Киев переживает негодование и отчаяние, пишет NYT. Там искренне недоумевают, почему Трамп резко отказался от идеи прекращения огня, и считают переговоры полным провалом. Россия и США начали принуждение Украины к скорой капитуляции, бьют тревогу чиновники.

Мее Констан

Как только завершились безрезультатные переговоры Путина и Трампа на Аляске, Украина оказалась в ситуации, которая ей слишком хорошо знакома. Киев пытался собрать воедино, что же на самом деле обсуждали два лидера за закрытыми дверями, расшифровать расплывчатые формулировки, о чём они, возможно, договорились, и постараться не упустить начало мирного урегулирования в стране.

Частично пробелы помог заполнить звонок из Вашингтона, который совершил Трамп несколько часов спустя после возвращения в Белый дом. Зеленский отчитался о телефонном разговоре: беседа получилась "содержательной и довольно долгой". В свое время к разговору присоединились "некоторые европейские лидеры", с которыми они обсудили основные моменты переговоров с Путиным. Кроме того, киевский лидер анонсировал, что в понедельник прилетит в Соединенные Штаты на встречу с американским коллегой, чтобы обсудить "все детали прекращения боевых действий и убийств в стране".

Заявления Зеленского потенциально могли бы проложить дорогу к долгожданному мирному урегулированию, особенно на фоне нескольких раундов абсолютно бесполезных переговоров в Стамбуле. Однако слова Дональда Трампа, появившиеся в медийном поле накануне субботним вечером, вызывают главный вопрос: примет ли Украина сценарий, явно смещенный в пользу интересов Москвы.

На личной странице в соцсети Truth Social глава Белого дома призвал к скорейшему заключению перемирия без каких-либо дополнительных условий по прекращению огня. По его словам, украинское руководство уже пришло к консенсусу со своими европейскими партнерами по данному вопросу. Это заявление идет вразрез с ранее опубликованными требованиями Зеленского, что ни о каком переговорном процессе не может идти речи, пока не прекратятся боевые действия на востоке Украины.

Россия уже давно настаивает именно на таком сценарии: заключить перемирие без условий о немедленном прекращении огня. При этом требования Москвы касаются территориальных уступок со стороны Киева, что станет обременительным пунктом соглашения. Отказ сложить оружие, наоборот, позволит Кремлю закрепить успехи на поле боя и продолжать интенсивное наступление вдоль всей линии фронта.

Один из украинских чиновников, знакомый с содержанием вчерашнего разговора Зеленского и Трампа, поделился с NYT мнением, что грядущий визит киевского лидера в Вашингтон, в первую очередь, необходим, чтобы прояснить ситуацию. По его мнению, украинские официальные лица искренне не понимают, почему президент США резко отказался от требований немедленно прекратить огонь.

Во вчерашнем официальном заявлении Зеленский использовал максимально обтекаемые формулировки, видимо, чтобы не вступать с Трампом в открытую конфронтацию. "Нам нужно достичь настоящего, долгосрочного мира, а не просто очередной паузы между боевыми действиями, — пишет украинский президент на своей странице в соцсети X. — Убийства должны прекратиться как можно скорее, а огонь должен быть прекращен как на поле боя, так и в воздухе, а также по нашей портовой инфраструктуре". Из этих слов можно сделать очевидный вывод: для киевских властей немедленное прекращение огня стало приоритетной целью.

Последние заявления европейских лидеров также никак не приветствуют новую инициативу Дональда Трампа. В то же время, за минувшие сутки ни один глава из стран Евросоюза или блока НАТО не решился открыто раскритиковать изменившуюся позицию американского президента. Видимо, как и в случае с Владимиром Зеленским, никто не хочет провоцировать заокеанского коллегу на недовольство.

Сегодняшние действия Трампа на пути к достижению мирного урегулирования на Украине буквально перечеркнули неделю "лихорадочной дипломатии", о которой The New York Times писали 14 августа в отдельном материале. В ходе бурных переговоров киевская администрация при непосредственной поддержке еврочиновников пыталась пролоббировать поддержку нескольких высокопоставленных лиц в Вашингтоне. Цель таких шагов была одна: не допустить ущемление Украины на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске.

Отреагировали на вчерашнюю публикацию Дональда Трампа и в Киеве. Пост американского лидера вызвал негодование среди многих украинских официальных лиц, которые до этого старались не комментировать прошедший саммит на Аляске, но быстро изменили к нему отношение не в самую лучшую сторону.

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко поначалу выразил некоторое облегчение, заявив, что "ситуация могла быть хуже", если бы Трамп и Путин заключили сделку у них за спиной. Позже он добавил, что ни в коем случае нельзя исключать сценарий, при котором Вашингтон и Москва заставят Киев капитулировать, особенно памятуя о позитивных личных отношениях между президентами.

Однако, стоило Трампу опубликовать провокационный пост, мнение Александра Мережко решительно изменилось. "Фактически две страны начинают процесс принуждения Украины к скорой капитуляции", — написал он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявляла, что президент Соединенных Штатов уже предлагал Киеву гарантии безопасности, построенные аналогично статье НАТО о коллективной обороне. В ней говорится, что нападение на любую из стран-участниц альянса приравнивается к агрессии против всего блока.

Если такие гарантии вступят в силу, Украина сможет получить достаточный уровень защиты, ведь остальные страны альянса примут "решительные меры", если Москва пойдет на эскалацию конфликта. Однако тот же Мережко выразил глубокие сомнения, что подобный сценарий вообще реален. "Какие страны согласятся считать нападение на Украину нападением на себя? — уточняет депутат Верховной рады. — Хотелось бы верить, что такие государства найдутся, но я в этом не уверен".

В интервью телеканалу Fox News сразу же после саммита на Аляске Трамп рассказал, что вопрос территориальных обменов — это один из пунктов, "по которым удалось достигнуть некоторого согласия". На прошлой неделе американский президент уже касался данной темы, что вызвало категорическое неприятие Зеленского.

Однако киевский лидер уточнил в беседе с журналистами, что обмен территориями возможен в будущем, но это пока что "очень сложный вопрос, который нельзя отделить от гарантий безопасности для Украины".

Прямую трансляцию двустороннего саммита на Аляске в Киеве смотрели глубокой ночью по местному времени. Александр Мережко был в числе тех депутатов, кто напряженно следил за каждой фразой, сказанной на итоговой пресс-конференции. По его словам, сразу стало ясно: "никаких конкретных решений принято не будет".

Депутат отметил, что Путин снова повторяет трехлетний тезис о возможности прекращения огня лишь в случае устранения "коренных причин" конфликта. На языке Кремля это означает фактическое существование Украины как целостного и независимого государства с прозападным курсом развития. "Результат переговоров — полный провал. Путин снова говорит теми же самыми словами, его риторика никак не меняется. Вообще не вижу каких-либо изменений в ситуации", — написал Мережко, оценивая финальные выступления президентов на пресс-конференции.

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в телефонном интервью, что продолжительность саммита, который длился менее трех часов, говорит о многом. Политик считает, что встреча двух лидеров, завершившаяся раньше запланированного срока, — прямое свидетельство того, что прогресс по мирному урегулированию оставляет желать лучшего и его можно назвать ограниченным.

Пристайко вспомнил, как проходили первые раунды переговоров после начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году. Ему тогда пришлось провести в одной комнате с Владимиром Путиным и предшественником Зеленского Петром Порошенко почти 16 часов. Тогдашнее соглашение, хоть и вступило в силу на бумаге, продлилось недолго, ожесточенные бои вскоре возобновились. "За три часа им бы точно не удалось достигнуть продуктивного соглашения по мирному урегулированию", — прокомментировал Пристайко итоги встречи в Анкоридже.

Утро субботы 16 августа для большинства украинцев началось с тревожного ожидания. Мало кто в стране верит, что боевые действия закончатся в ближайшее время, скорее наоборот: они продолжатся с новой силой. Как только переговорные делегации разъехались по домам, в СМИ появились сообщения от украинских ВВС, что российские силы только за одну ночь выпустили по стране около 85 беспилотников и как минимум одну баллистическую ракету. Редакции NYT на момент написания статьи не удалось подтвердить эти сведения ни в одном из независимых источников.

Простые жители Киева уверены, что только прямая военная поддержка западных стран поможет решить ситуацию в пользу Украины и заставит Москву сесть за стол переговоров. Такого мнения придерживается и 66-летняя киевская пенсионерка Татьяна Чамлай, пообщавшаяся с нашим корреспондентом. "Только так всё остановится, — сказала она. — Лично я не вижу другого выхода".

Тем не менее, вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе ясно дал понять, что Вашингтон прекращает поддержку оборонного сектора Украины в прежних объемах. Администрация Трампа, однако, не возражает против госзакупок оружия для нужд СБУ у национальных производителей. Одновременно с этими заявлениями публикуется срочная новость, что Зеленский получил европейское финансирование в размере 1,5 миллиарда долларов на закупку американского вооружения.

Как долго украинская армия сможет противостоять беспощадным российским атакам, остается неясным. Накануне кремлевским войскам удалось прорвать существенный участок обороны на Донбассе. Несмотря на то, что удар был отбит, нагрузка на и без того растянутые позиции ВСУ значительно возросла, иначе русские силы не смогли бы настолько быстро продвинуться на западном направлении.

Бывший дипломат Европейского Союза в Киеве, а ныне специалист французского аналитического центра R. Politik Балаш Ярабик заявил, что успехи российского продвижения вглубь украинской территории напрямую связаны с нынешней позицией Белого дома. "Киев и Европа должны адаптироваться к новой реальности, сформированной Вашингтоном и Москвой", — сказал он.