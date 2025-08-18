Fox: Трамп поддерживает идею о контроле РФ над Донбассом и заморозке линии фронта

По данным телеканала, американский лидер отказался от идеи прекращения огня и теперь выступает за достижение мирного соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о том, что РФ возьмет под свой полный контроль Донбасс, а линия фронта на других участках будет заморожена в целях урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По данным телеканала, американский лидер отказался от идеи прекращения огня и теперь выступает за достижение мирного соглашения, в чем его позиция совпадает с видением российского руководства.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. По сведениям источников газеты, Трамп считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Владимир Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущим линиям фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы.

Позднее агентство Reuters информировало, что Зеленский в беседе с Трампом по итогам встречи американского лидера с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России.