Трамп заявил Зеленскому, что Путин хочет больше украинских земель, и призвал Киев заключить соглашение (Reuters, Великобритания)

Reuters: Путин предложил заморозить линию фронта в обмен на уход ВСУ из ДНР

Путин предложил заморозить линию фронта, если ВСУ выйдут из ДНР, сообщает Reuters. Также Россия и США потребовали заключения долгосрочного мирного соглашения вместо временного прекращения огня и пообещали Украине гарантии безопасности. Киев отверг предложение.

Эндрю Осборн

Стив Холланд (Steve Holland), Том Балмфорт (Tom Balmforth)

— Источник сообщает, что Путин потребовал контроля надо всей ДНР.

— Трамп заявил, что Зеленскому нужно “заключить соглашение”.

— Сообщается, что Зеленский это требование отклонил.

— Зеленский посетит Трампа в понедельник при поддержке Европы.

— Европейцы заявили, что продолжат или даже усилят давление на Россию.

Вашингтон/Москва/Киев. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Киев должен договориться о прекращении боевых действий с Москвой, поскольку “Россия — очень мощная держава, а они — нет”. Ранее на саммите Владимир Путин предположительно потребовал больше украинских земель.

После встречи двух лидеров на Аляске в пятницу Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что Путин предложил заморозить основную часть линии фронта, если Киев уступит всю ДНР целиком— этот промышленный регион является одной из главных целей Москвы, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Зеленский это требование отклонил, сообщил источник. Россия уже контролирует пятую часть Украины, включая три четверти ДНР, куда впервые вошла в 2014 году.

Трамп также заявил, что согласен с идеей Путина добиваться мирного соглашения без предварительного прекращения огня, которого требуют Украина и ее европейские союзники. Это разительная смена позиции: до саммита он утверждал, что будет удовлетворен лишь в том случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

“Все сошлись на том, что лучший способ положить конец ужасающему конфликту между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец боевым действиям, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не соблюдается”, — написал Трамп у себя в Truth Social.

Зеленский заявил, что отказ России останавливать боевые действия осложнит попытки установить прочный мир. “Прекращение кровопролития — ключевой элемент мирного урегулирования”, — заявил он у себя в Х (бывший Twitter).

И всё же Зеленский сообщил, что в понедельник встретится с Трампом в Вашингтоне. Это навевает воспоминания о встрече в Овальном кабинете Белого дома в феврале, когда Трамп и его заместитель Джей Ди Вэнс устроили Зеленскому жесткий разнос. Трамп заявил, что за этим может последовать трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским.

Европейские союзники Киева приветствовали миротворческие усилия Трампа, однако пообещали поддержать Украину и ужесточить санкции против России. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что европейские лидеры в понедельник также могут присоединиться к встрече в Белом доме.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года и постепенно продвигалась в течение нескольких месяцев. В конфликте, самом смертоносном в Европе за 80 лет, по оценкам аналитиков, погибло и пострадало более миллиона человек с обеих сторон (данные не подтверждены официальными источниками. — Прим. ИноСМИ), включая тысячи мирных жителей, в основном украинцев (Россия не наносит удары по гражданским лицам на Украине. — Прим. ИноСМИ).

Россия явно приветствует комментарии Трампа

Комментарии Трампа по поводу трехчасовой встречи с Путиным в основном соответствуют публичной позиции Москвы, которая утверждает, что окончательное урегулирование будет сложным, поскольку позиции “диаметрально противоположны”.

Путин не выказал никаких подвижек в отношении давнишних требований России, включая вето на столь желанное для Киева членство в НАТО. Сам Путин о встрече с Зеленским публично не упоминал. Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что трехсторонний саммит не обсуждался.

В интервью Шону Хэннити с телеканала Fox News Трамп дал понять, что они с Путиным обсудили вопросы передачи земель и гарантии безопасности для Украины и “в целом пришли к согласию”. “Думаю, мы довольно близки к соглашению, — сказал он. — Украина должна соглашаться. Но, возможно, они скажут нет”.

На вопрос, что бы он посоветовал Зеленскому, Трамп ответил: “Надо заключать соглашение”. “Послушайте, Россия — очень мощная держава, а вы — нет”, — добавил он.

Украине необходимы гарантии безопасности

Зеленский стоит на том, что не может уступать территорию по своему усмотрению без изменений в конституции Украины, а Киев считает “города-крепости” под Донецком вроде тех же Славянска и Краматорска оплотом против дальнейшего российского наступления.

Зеленский также настаивает на гарантиях безопасности, чтобы удержать Россию от возобновления боевых действий. Он сказал, что они с Трампом обсудили “позитивные сигналы” об участии США и что Украине нужен прочный мир, а не “очередная пауза” в боевых действиях.

Премьер-министр Канады Марк Карни приветствовал открытость Трампа в вопросе гарантий безопасности Украине в рамках мирного соглашения. Он заявил, что гарантии безопасности “необходимы для любого справедливого и прочного мира”.

Путин выступил против участия иностранных сухопутных войск, однако согласился с Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

Для Путина даже сама встреча с Трампом означала победу. Западные лидеры подвергали его остракизму с начала спецоперации, а всего неделю назад он столкнулся с угрозой новых санкций со стороны Трампа.

1:0 в пользу Путина

После возвращения в Вашингтон Трамп пообщался с европейскими лидерами. Некоторые из них подчеркнули необходимость оказывать дальнейшее давление на Россию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что благодаря Трампу окончание боевых действий стало ближе, чем когда-либо прежде, но заявил, что введет дополнительные санкции против России, если конфликт продолжится.

Европейские лидеры заявили, что Украина должна иметь “железные” гарантии безопасности, и отвергли какие-либо ограничения на ее вооруженные силы или право добиваться членства в НАТО, к которым стремится Россия.

Некоторые европейские комментаторы резко отозвались о саммите. “Трамп раскатал перед Путиным красную дорожку и всё равно ничего не добился”, — написал у себя в X бывший посол Германии в Вашингтоне Вольфганг Ишингер.

И Россия, и Украина проводят ежедневные авиаудары, а ожесточенные бои на фронте не утихают.

Трамп сообщил телеканалу Fox, что отложит пошлины на закупку российской нефти в Китае, но, возможно, “снова задумается об этом” через две-три недели.

Он завершил свою речь после саммита, сказав Путину: “Мы поговорим с вами очень скоро и, вероятно, увидимся снова очень скоро”. “В следующий раз в Москве”, — с улыбкой ответил Путин по-английски.

Статья написана при участии Канишки Сингх, Тревора Ханникатта, Джеффа Мейсона, Лидии Келли, Джаспера Уорда, Костаса Питаса, Исмаила Шакила, Бхаргава Ачарьи, Алана Чарлиша, Юлии Дисы, Павла Политюка, Гвладис Фуше, Дэйва Грэма, Пола Сэндла, Джошуа Макэлви, Андреаса Ринке, Феликса Лайта.