Почему американский истребитель F-35 так похож на старый советский опытный образец? (The National Interest, США)

Американский F-35 подозрительно похож на советский самолет Як-141, пишет TNI. Однако первый не был скопирован со второго, утверждает автор. Однако доступ к разработкам КБ Яковлева американцы имели, что, несомненно, помогло им при создании собственной машины.

Большинство военных экспертов и любителей авиации ни за что не поверит, что F-35 Lightning II, ставший лучшим в Америке многоцелевым боевым самолетом пятого поколения, на самом деле является клоном старой разработки для советских ВВС.

Но по социальным сетям разошлось ставшее вирусным видео начала 1980-х годов, на котором советский прототип Як-141 зависает над палубой авианосца, очень похожего на "Адмирала Кузнецова", отрабатывая вертикальный взлет и посадку. Он перемещается так же, как F-35B вертикального взлета и посадки, и даже выполняет множество похожих механических операций. Если поставить рядом видеозаписи Як-141 и F-35B, когда они выполняют вертикальный взлет и посадку, две машины кажутся практически идентичными.

Есть ли связь между Як-141 и F-35?

Как отметил в прошлом году пишущий на военные темы Питер Сучу, компания Lockheed Martin в 1990-х годах действительно заключила соглашение о партнерстве с конструкторским бюро Яковлева (разработчик Як-141). Однако Сучу заявляет, что данная "связь была скорее случайной, нежели основополагающей". Тем не менее, другие источники утверждают, что сделка Lockheed Martin с КБ Яковлева предусматривала финансирование дальнейших разработок самолетов вертикального взлета и посадки, а Lockheed Martin взамен получила беспрецедентный доступ к данным конструкторского бюро о системе вертикального взлета и посадки. Какова бы ни была правда, по внешнему виду и по некоторым ключевым техническим параметрам F-35B имеет очень серьезное сходство с Як-141, которое трудно не заметить.

Характеристики Як-141 и F-35B

Самолет F-35B Як-141 Год принятия на вооружение 2015 Не был принят (первый полет в 1987 году) Количество построенных самолетов Примерно 2 000 4 (опытные образцы) Длина 15,6 м 18,36 м Размах крыла 10,7 м 10,105 м Максимальный взлетный вес 27 216 кг 19 500 кг Двигатели Турбореактивный F135-PW-600 Турбореактивный Р79В-300, дополненный двумя турбореактивными подъемными двигателями Рыбинского КБ моторостроения РД-41 Максимальная скорость 1,6 Маха (~1 900 км/ч 1,5 Маха (~1 770 км/ч) Дальность 1 667 км 2 100 км Практический потолок Приблизительно 15000 м Приблизительно 15 000 м Экипаж 1 1

Различия между Як-141 и F-35B

Очевидно, что существуют реальные различия между F-35B и Як-141, который был разработан для павшей империи десятки лет тому назад. Тем не менее, американский F-35, как и советский Як-141, работает не столь великолепно, как утверждают его сторонники. В последний раз данные о полностью боеспособных F-35 публиковались в 2021 году. Тогда коэффициент готовности F-35B составил всего 19,5 процента. У более простого F-35A коэффициент готовности оказался выше и составил примерно 50 процентов. И напротив, у палубного F-35C он был всего девять процентов!

Неизвестно, как изменились данные показатели за прошедшие четыре года. Когда появились эти катастрофические цифры, все данные о готовности самолетов F-35 были засекречены.

История советского истребителя вертикального взлета и посадки Як-141

Как и F-35, Як-141 обладал рядом впечатляющих технических характеристик. Однако в конечном итоге этот самолет оказался неудачным. Именно поэтому сегодня Як-141 нигде не видно, хотя русские вновь используют многие истребители советской эпохи.

У Як-141 была новаторская конструкция. Он представляет собой свободнонесущий высокоплан со складывающимися крыльями для хранения на авианосце, у него трехопорное шасси и герметичная кабина с автоматическим катапультным креслом К-36ЛВ производства НПП "Звезда", которое приводится в действие во время низкоскоростных маневров при вертикальном взлете и посадке. Самолет оснащен одним турбореактивным двигателем Р79В-300 с форсажной камерой разработки АМНТК "Союз" под руководством Туманского, который обеспечивает ему максимальную тягу в 10 977 кгс на бесфорсажном режиме и в 15 500 кгс при использовании форсажа. Вертикальный взлет и посадку он осуществлял благодаря поворотному соплу, способному отклоняться вниз на 95 градусов, а также двум подъемным турбореактивным двигателям РД-41 разработки Рыбинского КБ моторостроения, установленным за кабиной лётчика под углом пять градусов к вертикальной оси.

Бортовое оборудование самолета включает многорежимную РЛС, способную сопровождать до 10 целей одновременно. В серийных моделях в состав авионики планировалось включить цифровую систему управления полетом и нашлемный прицел, но их не было в опытных образцах, а затем от них отказались, как и от строительства самого самолета.

Як-141 был хорошо вооружен. У него была пушка ГШ-30-1 калибра 30 миллиметров и до 2 600 килограммов дополнительного вооружения на пяти точках подвески, в том числе ракеты воздух-воздух, такие как Р-27, Р-73 и Р-60, ракеты воздух-поверхность, бомбы и блоки неуправляемых ракет. В воздухе этот самолет был очень проворен, развивая максимальную скорость до 1,7 Маха и имея дальность 2 000 километров. По словам конструкторов из КБ Яковлева, по своей маневренности Як-141 мог соперничать с более традиционными истребителями, такими как МиГ-29, хотя у него были свои ограничения из-за вертикального взлета и посадки.

В отличие от F-35B, Як-141 не эксплуатировался и на вооружение до распада Советского Союза в 1991 году не поступал. Сегодня появляется неподтвержденная информация, что Россия возрождает элементы программы Як-141, чтобы создать истребитель вертикального взлета и посадки шестого поколения. Но лишь немногие в Кремле знают, насколько правдивы эти слухи. Так или иначе, основания для сомнений есть с учетом того, что Як-141 проектировали в 1980-е годы для зарождавшейся в то время советской программы авианосцев, а российский ВМФ сегодня официально отказался от своего единственного авианосца. Поэтому весьма спорным является утверждение о том, что усовершенствованный Як-141 будет создан в качестве самолета шестого поколения.

У Як-141 и F-35B одинаковый набор задач

Спустя десятилетия после того, как проект Як-141 отправили на свалку, F-35B эксплуатируется как машина укороченного взлета и вертикальной посадки, будучи первым в мире сверхзвуковым самолетом-невидимкой этого типа. Он может действовать с универсальных десантных кораблей, коротких ВПП и грунтовых аэродромов. В основном он находится на вооружении в корпусе морской пехоты США, а также в ВВС Британии, Италии и Японии.

Призванный заменить полюбившиеся морским пехотинцам, но устаревшие AV-8B Harrier, F-16 и F/A-18, F-35B считался отличным подарком для корпуса морской пехоты, который мечтал получить более надежный самолет вертикального взлета и посадки, обладающий ударными возможностями F-16 и F/A-18. У F-35B базовая конструкция такая же, как у F-35. Это одноместный, одномоторный моноплан с трапециевидным крылом, сверхзвуковыми воздухозаборниками в виде наплывов для снижения радиолокационной заметности и большим количеством композитных материалов, включая бисмалеимид и упрочнённый эпоксипласт с углеродными нанотрубками, что обеспечивает ему малозаметность и прочность. Благодаря таким инновациям F-35B стал на 35 процентов легче, что само по себе поразительно.

Подъемная система фирмы Rolls-Royce состоит из подъемного двигателя, расположенного за кабиной, двух створок под крыльями и поворотного модуля из трех секций для сопла двигателя, что позволяет менять вектор тяги до 95 градусов в нижнем направлении. Такая система является отличительной чертой этой машины. Она позволяет F-35B осуществлять укороченный взлет и вертикальную посадку, при которой он, в отличие от самолетов прямого подъема, не страдает от неэффективности топлива.

Что интересно, у F-35B нет внутренней пушки, но вместо этого там используется наружный контейнер. Конструкторы пожертвовали третью внутренних топливных баков F-35A, чтобы разместить внутри подъемный двигатель. Авионика включает РЛС с активной фазированной решёткой AN/APG-81, оптико-электронную прицельную систему и радарный комплекс с распределенной апертурой, который дает картину обстановки на 360 градусов. Имея турбореактивный двигатель F135-PW-600 с форсажной камерой производства Pratt & Whitney, а также вышеупомянутую подъемную систему Rolls-Royce, F-35B развивает на высоте максимальную скорость 1,6 Маха, а боевой радиус у него составляет 935 километров.

У F-35B есть два внутренних отсека вооружения, обеспечивающих скрытность выполнения боевых задач, и он может нести до 2 700 килограммов вооружения и боеприпасов. Шесть внешних пилонов позволяют доводить общую полезную нагрузку до 6 800 килограммов, когда самолет не действует в режиме малозаметности. Кроме того, на нем можно размещать самое современное оружие типа многоцелевой крылатой ракеты Joint Strike Missile или Storm Shadow.

Каков вывод? Крайне маловероятно, что F-35B был напрямую скопирован с Як-141, хотя именно это утверждают российские источники. Но между двумя самолетами существует множество поразительных сходств. И да, компания Lockheed Martin действительно финансировала исследования КБ Яковлева по теме вертикального взлета и посадки и имела беспрецедентный доступ к собранным данным, что, несомненно, помогло ей при проведении НИОКР с целью создания самолета F-35. Поэтому не стоит удивляться, что два эти самолета так похожи друг на друга.

Об авторе: Брэндон Вайхерт (Brandon J. Weichert) — старший редактор по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest и один из авторов Popular Mechanics. Консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг. В продажу поступила его новая книга "Катастрофа, которую мы сами сотворили. Как Запад потерял Украину" (A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine).