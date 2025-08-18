Войти
Пентагон приступил к испытаниям боевого корабля-беспилотника USX-1 Defiant

USX-1 Defiant

Агентство DARPA приступило к ходовым испытаниям безэкипажного корабля USX-1 Defiant накануне многомесячного автономного похода в открытом море для тестирования его возможностей. По их окончанию он будет передан в ВМС США для дополнительных испытаний перед окончательным принятием в состав флота.

USX-1 Defiant разработан в рамках проекта DARPA и уже был представлен на выставке Sea Air Space. В настоящее время он пришвартован в городе Эверет недалеко от Сиэтла. Как сообщили в агентстве, морские испытания судна могут продлиться несколько месяцев, для чего разрабатывается новая система дозаправки беспилотного корабля прямо в море. После испытаний USX-1 должен будет войти в состав первой эскадрильи надводных разработок ВМС — SURFDEVRON, которая была недавно преобразована в первую группу надводных кораблей, куда вошли две эскадрильи безэкипажных кораблей и два стелс-эсминца класса Zumwalt. Будучи судами среднего класса, USX-1 имеют длину 61 метр и водоизмещение 500 тонн. В соответствии со шкалой Бофорта, он способен противостоять ветру со скоростью 18,5 км/ч, волнам высотой 0,7 м и обладает высокой степенью навигационной автономности. Одним из примеров полезной нагрузки USX-1 может стать палубная пусковая система ADL компании BAE Systems.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Компании
BAE Systems
DARPA
Проекты
БПЛА
