Трамп встретится с Зеленским в понедельник после “сложного” телефонного разговора вслед за саммитом с Путиным (Axios, США)

Axios: Трамп желает не временного прекращения огня, а долгосрочного перемирия

После разговора с Путиным Трамп диаметрально поменял подход к урегулированию конфликта, пишет Axios. Он перестал настаивать на прекращении огня и высказался за долгосрочное мирное соглашение. В обмен на территории Россия готова принять ряд обязательств, уяснила для себя американская делегация.

Барак Равид

После пятничного саммита с президентом России Путиным на Аляске президент Трамп встретится с Зеленским в Белом доме, и грядущая встреча может оказаться непростой.

Почему это важно. Позиция Трампа, озвученная по итогам встречи, — что он больше не поддерживает прекращение огня и считает, что “Зеленский должен сам заключить мир”, — представляется крайне неблагоприятной для Украины.

Движущий фактор. Зеленский и Трамп объявили о предстоящей встрече после телефонного разговора президентов США и Украины и ряда лидеров НАТО, в ходе которого американский лидер проинформировал их об итогах своей встречи с Путиным. Разговор продлился более полутора часов и был “непростым”, сообщил осведомленный источник.

Встреча состоится спустя полгода после их февральской стычки в Овальном кабинете.

За кулисами. Трамп позвонил Зеленскому с борта номер один по пути с Аляски в Вашингтон. Разговор велся в присутствии госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, также присутствовавших на встрече Трампа и Путина.

Они проговорили с Зеленским час, а затем к разговору еще на полчаса присоединились лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Европейской комиссии.

По словам источника, Трамп проинформировал Зеленского и лидеров НАТО, что Путин не желает прекращения огня и предпочитает ему всеобъемлющее соглашение о мирном урегулировании. “Трамп заявил во время разговора, что считает скорейшее мирное соглашение предпочтительнее прекращения огня”, — сообщил источник.

Между строк. Это полная противоположность подходу, которого Трамп придерживался изначально. Зеленский решительно настаивает на том, что прекращение огня должно предшествовать началу мирных переговоров.

Трамп также проинформировал Зеленского, что Путин сообщил ему о значительных успехах России на линии фронта и о том, что, если он пожелает, то сможет захватить всю ДНР и другие районы, где развернулись бои. По словам источника, Зеленский парировал, что Путин искажает ситуацию.

В ходе беседы Уиткофф проинформировал Зеленского и лидеров НАТО о том, как Путин представляет себе территориальный вопрос и что он готов предложить взамен.

“Создается впечатление, что в обмен на территорию Путин готов прекратить боевые действия и взять на себя обязательство не пытаться занять новые области Украины и не нападать на другие страны”, — сообщил источник.

После саммита Трамп заявил Fox News, что они с Путиным пришли к согласию по большинству вопросов, хотя и не по всем, но дальнейший успех “будет зависеть от Зеленского”.

Что говорят? “Украина подтвердила готовность приложить максимум усилий ради достижения мира. Важно, чтобы сила Америки влияла на дальнейшее развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече между Украиной, США и Россией”, — заявил Зеленский после телефонного разговора.

Он добавил, что воспользуется встречей с Трампом в понедельник и обсудит “всех подробности того, как остановить кровопролитие и прекратить боевые действия”.

“Важно, чтобы на каждом этапе участвовали европейцы для обеспечения надежных гарантий безопасности совместно с Америкой. Мы также обсудили позитивные сигналы с американской стороны насчет роли США в безопасности Украины”, — сказал Зеленский.

Трамп в субботу утром написал у себя в Truth Social, что его встреча с Путиным прошла “очень плодотворно”, как и его ночной телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами.

“Все пришли к выводу, что лучший способ завершить ужасающий конфликт между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит ему конец, вместо соглашения о прекращении огня, которое часто не выполняется”, — сказал Трамп.

Что дальше? Трамп написал, что, “если всё получится”, он вскоре проведет трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским. “Это может спасти миллионы жизней”, — подчеркнул он.