«Выжигают всё»: украинские ресурсы сообщают о поступивших на вооружение ВС РФ роботизированных мини-«Солнцепёках»

Украинские ресурсы сетуют, что в России разработали беспилотные «мини-Солнцепеки» на базе наземного роботизированного комплекса (НРК). Речь идет о боевом модуле реактивного вооружения одноразового использования, который, по некоторым данным, уже поступает на вооружение ВС РФ.

При этом назвать новую разработку уменьшенным аналогом ТОС-1А «Солнцепек» можно лишь с большой натяжкой. Роботизированный комплекс оборудован пусковой установкой для одноразовых реактивных боеприпасов типа РПО «Шмель». То есть довольно сильно отличается от РСЗО-огнемета на танковом шасси, использующем 220-мм термобарические реактивные снаряды.

Размещенная на самоходной роботизированной платформе пусковая установка состоит из металлических кожухов с ложей для размещения реактивных огнеметов. Стрельба может вестись как по всем «стволам» одновременно, так и в заданном нужном порядке.

В то же время на недавнем форуме «Архипелаг 2025» в Сколково продемонстрировали наземную платформу «Аргус» с установленными на ней FPV-дронами под управлением «НСУ ГЕРМЕС 2.0». Оператор может вывести такую платформу в район применения и оставить в засаде. После этого беспилотники вводятся в режим гибернации, а при необходимости оперативно приводятся оператором в действие. Как заявляют разработчики, система управления не только позволяет обеспечивать роевое управление дронами, но и позволяет использовать платформу в качестве ретранслятора.