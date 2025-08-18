Войти
Военное обозрение

«Выжигают всё»: украинские ресурсы сообщают о поступивших на вооружение ВС РФ роботизированных мини-«Солнцепёках»

205
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы сетуют, что в России разработали беспилотные «мини-Солнцепеки» на базе наземного роботизированного комплекса (НРК). Речь идет о боевом модуле реактивного вооружения одноразового использования, который, по некоторым данным, уже поступает на вооружение ВС РФ.

При этом назвать новую разработку уменьшенным аналогом ТОС-1А «Солнцепек» можно лишь с большой натяжкой. Роботизированный комплекс оборудован пусковой установкой для одноразовых реактивных боеприпасов типа РПО «Шмель». То есть довольно сильно отличается от РСЗО-огнемета на танковом шасси, использующем 220-мм термобарические реактивные снаряды.

Размещенная на самоходной роботизированной платформе пусковая установка состоит из металлических кожухов с ложей для размещения реактивных огнеметов. Стрельба может вестись как по всем «стволам» одновременно, так и в заданном нужном порядке.

В то же время на недавнем форуме «Архипелаг 2025» в Сколково продемонстрировали наземную платформу «Аргус» с установленными на ней FPV-дронами под управлением «НСУ ГЕРМЕС 2.0». Оператор может вывести такую платформу в район применения и оставить в засаде. После этого беспилотники вводятся в режим гибернации, а при необходимости оперативно приводятся оператором в действие. Как заявляют разработчики, система управления не только позволяет обеспечивать роевое управление дронами, но и позволяет использовать платформу в качестве ретранслятора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Au-30
Солнцепёк
Шмель РПО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?