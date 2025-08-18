СМИ США: китайские военные хотят уничтожить американскую сеть подводных датчиков в Тихом океане

Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные хотят уничтожить американскую сеть подводных датчиков в Тихом океане. По их мнению, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность подлодок ВМС КНР, в первую очередь, атомных, при выходе в открытое море из мест базирования.

На эту тему рассуждает обозреватель американского журнала The Defense News Майкл Пек.

Он отмечает, что многие офицеры китайских ВМС считают свои субмарины слишком уязвимыми для американских систем подводного наблюдения, поэтому они хотели бы вывести их из строя. Речь идет о средствах борьбы с подлодками, включающих в себя, кроме подводных датчиков, противолодочные вертолеты, корабли с буксируемыми сонарами, беспилотники, спутники и подводные дроны.

Китайские военные предлагают бороться с этими системами путем кибератак на командные центры и созданием помех с помощью большого количества рыболовецких судов. Также предлагается при помощи подводных беспилотников выводить из строя и уничтожать подводные сенсоры.

Подводные кабели и массивы довольно хрупкие и легко повреждаются, а системы управления и контроля, которые китайские офицеры называют «ахиллесовой пятой» американской сети подводных датчиков, могут быть уничтожены или выведены из строя в результате кинетических атак или кибервойны... Если выйдет из строя достаточное количество узлов, система в целом может потерять свою функциональность

- отмечает профессор Военно-морского колледжа США Райан Мартинсон в своей статье, опубликованной Центром международной морской безопасности.

Эксперты расходятся во мнениях по поводу того, насколько эффективными будут такие действия. Но так как такие обсуждения ведутся, американцам приходится учитывать, что их системы подводного наблюдения могут оказаться под угрозой.