Войти
ТАСС

Военкор Коц: на Украине не должен размещаться контингент из воюющих против РФ стран

193
0
0
Александр Коц
Александр Коц.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Александр Коц подчеркнул, что "в первую очередь должны учитываться интересы Российской Федерации, когда НАТО не расширяется на восток"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Иностранный контингент из числа стран НАТО, либо спонсирующих Киев государств, не должны размещаться на Украине в случае урегулирования конфликта. Такое мнение ТАСС выразил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Президент РФ Владимир Путин после переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом отметил, что РФ готова работать над безопасностью Украины. Трамп также ранее исключил возможность вступления Украины в НАТО.

"В первую очередь должны учитываться интересы Российской Федерации, когда НАТО не расширяется на восток, при этом мы можем со своей стороны гарантировать Украине систему безопасности при условии, что наши интересы будут учитываться. Соответственно, в этом процессе могут, безусловно, принимать участие и западные партнеры, но при условии, что на территории Украины не будут размещаться какие-то иностранные контингенты государств-участниц Североатлантического альянса и государств, которые на протяжении трех с половиной лет помогают Украине воевать против России. То есть это по факту стороны конфликта и они гарантами безопасности на территории Украины физически быть не могут", - отметил Коц в кулуарах "Мастерской новых медиа".

По его словам, если предположить, что какая-то миссия безопасности должна располагаться на территории Украины, то "безусловно должны быть представители государств, которые занимают нейтральную позицию и не участвуют в помощи Украине на протяжении последующих лет".

Говоря о результатах переговоров, он отметил, что Трамп вел себя очень сдержанно, подбирал слова, причем не только во время совместного выступления на пресс-конференции, но и в последующем интервью Fox News.

"Это, наверное, говорит о том, что он дорожит тем этапом, до которого удалось дойти в ходе этих переговоров и боится это сглазить. Ну, по крайней мере, до момента, когда он сообщит об этом европейским коллегам, коллегам по Североатлантическому альянсу, [Владимиру] Зеленскому, опять же. Важен сам факт этой встречи, исторической встречи, без преувеличения", - заключил Коц. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 22:27
  • 10034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.08 21:50
  • 87
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"
  • 16.08 23:38
  • 1
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon
  • 16.08 06:19
  • 0
Ответ на "ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350"
  • 16.08 02:26
  • 1
The Times: европейские страны не хотят отправлять войска на Украину
  • 15.08 16:24
  • 0
О чём «забыли» сказать журналистам
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?