Военкор Коц: на Украине не должен размещаться контингент из воюющих против РФ стран

Александр Коц подчеркнул, что "в первую очередь должны учитываться интересы Российской Федерации, когда НАТО не расширяется на восток"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Иностранный контингент из числа стран НАТО, либо спонсирующих Киев государств, не должны размещаться на Украине в случае урегулирования конфликта. Такое мнение ТАСС выразил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Президент РФ Владимир Путин после переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом отметил, что РФ готова работать над безопасностью Украины. Трамп также ранее исключил возможность вступления Украины в НАТО.

"В первую очередь должны учитываться интересы Российской Федерации, когда НАТО не расширяется на восток, при этом мы можем со своей стороны гарантировать Украине систему безопасности при условии, что наши интересы будут учитываться. Соответственно, в этом процессе могут, безусловно, принимать участие и западные партнеры, но при условии, что на территории Украины не будут размещаться какие-то иностранные контингенты государств-участниц Североатлантического альянса и государств, которые на протяжении трех с половиной лет помогают Украине воевать против России. То есть это по факту стороны конфликта и они гарантами безопасности на территории Украины физически быть не могут", - отметил Коц в кулуарах "Мастерской новых медиа".

По его словам, если предположить, что какая-то миссия безопасности должна располагаться на территории Украины, то "безусловно должны быть представители государств, которые занимают нейтральную позицию и не участвуют в помощи Украине на протяжении последующих лет".

Говоря о результатах переговоров, он отметил, что Трамп вел себя очень сдержанно, подбирал слова, причем не только во время совместного выступления на пресс-конференции, но и в последующем интервью Fox News.

"Это, наверное, говорит о том, что он дорожит тем этапом, до которого удалось дойти в ходе этих переговоров и боится это сглазить. Ну, по крайней мере, до момента, когда он сообщит об этом европейским коллегам, коллегам по Североатлантическому альянсу, [Владимиру] Зеленскому, опять же. Важен сам факт этой встречи, исторической встречи, без преувеличения", - заключил Коц.