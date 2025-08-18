Никакого перемирия на Украине, но пиар-победа Путина: основные выводы после встречи на Аляске (The Guardian)

The Guardian: Путин занял главенствующую роль на саммите с Трампом

Путин, будучи гостем в США, привлек больше внимания, чем хозяин саммита, недоволен автор статьи для The Guardian. Более того, он не отступил от своих требований и призвал европейских лидеров не мешать миру на Украине. Судя по обиде журналиста, слова президента попали в цель.

Джастин Маккарри

Военные действия на Украине наверняка продолжатся, поскольку лидеры США и России лишь вспомнили старые обиды и обменялись теплыми словами.

Нашумевший саммит Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске завершился в пятницу спустя считанные часы. Подробностей обсуждавшихся тем так и не появилось, но, несмотря на теплые слова обоих лидеров, соглашения об урегулировании конфликта на Украине достичь так и не удалось.

Вот шесть ключевых выводов после встречи.

1) Саммит принес лишь скромные результаты… иными словами, никакого соглашения.

Как признал сам Дональд Трамп на короткой пресс-конференции с Владимиром Путиным, окончательное соглашение по-прежнему невероятно далеко, несмотря на “понимание” и “прогресс”. В конце саммита, который примечателен скорее тщательной режиссурой, чем содержанием (разочарованным журналистам даже не разрешили задавать вопросы), лидерам не удалось договориться даже о временной остановке боевых действий, не говоря уже о более прочном прекращении огня.

“Никакой сделки не будет, пока не будет соглашения”, — признал Трамп, тогда как Путин назвал переговоры лишь “отправной точкой” для прекращения конфликта и, что немаловажно, потенциальной стартовой площадкой для улучшения дипломатических и экономических отношений между Вашингтоном и Москвой.

2) Это была пиар-победа властного Путина.

Путин был гостем в США, однако привлек гораздо больше внимания, чем хозяин саммита. Показательно, что Путин первым заговорил с журналистами — явное отступление от протокола — и тем самым получил возможность задать тон короткой и местами причудливой пресс-конференции в Анкоридже.

Явно учитывая обстановку, Путин прибыл на место встречи на “Звере” — бронированном лимузине президента США — и напомнил миру, что США и Россия — географические соседи, хотя не стал заострять внимание на том, что Аляска когда-то была российской колонией.

Трамп не скупился на похвалы российскому лидеру и не раз поблагодарил его за уделенное время. Позже, в интервью Шону Хэннити на канале Fox News, он поставил саммиту в Анкоридже оценку “10 из 10”, потому что “это хорошо, когда две крупные державы ладят друг с другом”.

Словно подчеркивая свою главенствующую роль, Путин завершил конференцию предложением провести следующую встречу в Москве. Это приглашение застало Трампа несколько врасплох, поскольку ему пришлось признать, что ему за это “достанется”. Однако он не исключил такой возможности.

3) Путин продолжает рассуждать о “коренных причинах”, препятствующих миру.

Это не что иное, как эвфемизм для безоговорочного требования Кремля: чтобы Россия сохранила за собой восточноукраинские регионы (теперь это российские регионы по итогам референдумов. — Прим. ИноСМИ), занятые за три с половиной года спецоперации. Другие “красные линии” Путина — это перекрыть Украине путь в НАТО и Европейский союз и свергнуть Владимира Зеленского (последние два требования российские официальные лица не выдвигали. — Прим. ИноСМИ).

Подспудно обращаясь к Киру Стармеру и другим лидерам, публично поддержавшим Зеленского накануне саммита, Путин призвал европейские столицы “не чинить препятствий” миру на Украине. “Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности”, — сказал он.

4) Похоже, у Трампа больше общего с Путиным, чем с Зеленским.

На саммите бросалось в глаза отсутствие человека, возглавляющего страну, чью судьбу будут вершить Трамп и предполагаемый военный преступник. Контраст между нападками Трампа и Джей Ди Вэнса на Зеленского в Овальном кабинете в феврале и теплым приемом, оказанным Путину в Анкоридже, невозможно игнорировать.

Киев мог бы утешиться тем, что Трамп не принял все требования Путина, но саммит ничуть не убедил Украину в том, что она, по словам Зеленского, может и дальше “полагаться на Америку”.

Завершая пресс-конференцию, Трамп заявил, что “очень скоро” позвонит украинскому лидеру и лидерам НАТО — словно этот вопрос заведомо второстепенный.

5) Трамп не удержался и вспомнил давние внутриполитические обиды.

Трамп не из тех, кто легко прощает, — наоборот, он ведет долгий перечень внутренних врагов. Поэтому неудивительно, что он воспользовался саммитом, созванным, чтобы положить конец самому кровопролитному конфликту в Европе за восемь десятилетий, для очередного обсуждения своих давних обид.

Путин согласился с давним утверждением президента США, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он, а не Джо Байден, был у руля страны в феврале 2022 года. Возможно, с этой подачи Трамп неоднократно упоминал “ложные” сведения о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, которые якобы распространяла американская разведка.

В интервью Хэннити он также подчеркнул, что Путин считает президентские выборы в США 2020 года “сфальсифицированными” из-за повсеместного голосования по почте.

6) Бои на Украине продолжатся.

Боевые действия продолжались, даже когда Трамп и Путин расположились перед телекамерами на фоне экрана с девизом “В поисках мира”. Еще во время подготовки их первой личной встречи с 2019 года ничто не предвещало, что российские войска готовятся к прекращению огня. Наоборот, поступали сообщения о том, что небольшие диверсионные группы прорвали украинскую оборону на востоке Донбасса.

Зеленский также предупредил, что Россия планирует наступление на трех фронтах. Уже в день саммита украинская военная разведка заявила, что Россия готовится к испытаниям новой крылатой ракеты с ядерным двигателем и ядерной боеголовкой, которая в случае успеха послужит для укрепления позиций на переговорах с США и европейскими странами.

Уже в ходе встречи двух лидеров в большинстве областей восточной Украины была объявлена воздушная тревога, а губернаторы Ростовской и Брянской областей сообщили об атаках украинских беспилотников.

Продолжающиеся бои доказывают, что Путин в принципе не заинтересован в переговорах о прекращении огня, написал у себя в Telegram украинский оппозиционный депутат Алексей Гончаренко*: “Похоже, Путин выиграл себе немного времени. Ни о каком прекращении огня, ни о деэскалации договориться не удалось”.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.