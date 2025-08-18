Дональд Трамп дал интервью Fox News после встречи с Владимиром Путиным на Аляске (Fox News, США)

Трамп: Путин умный человек, он сел за стол переговоров не по принуждению

Россия невероятная страна, и вместе мы могли бы многое сделать, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. По его словам, встреча с Путиным прошла "потрясающе хорошо" и "очень искренне". Зеленскому остается лишь согласиться на сделку, подчеркнул президент США.

Ведущий Fox News Шон Хэннити: Рад, что вы смогли прийти. Итак… До этого он заявил: "Я за две минуты пойму…" Я очень внимательно смотрел, когда вы встретились на красной дорожке после приземления обоих самолетов. Какие ощущения у Вас были за эти две минуты?

Дональд Трамп: Что ж, знаете, у нас всегда были отличные отношения с президентом Путиным. И мы могли бы совершить великолепные вещи вместе… знаете, у них невероятная земля. Редкоземы, нефть, газ — всё просто потрясающее. Самая большая территория на планете… намного превосходит остальные. Кажется, у них 11 часовых зон, это серьезно. Думаю, вместе мы бы могли многое сделать, однако "фейковые вбросы про Россию-Россию-Россию" [обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США] не дали этим планам осуществиться. Мы могли бы так замечательно сотрудничать, но… у нас была реализована одна величайшая… из величайших мошеннических схем… то есть, я имею в виду, что были и другие – как и сами выборы, как Вам известно. Поскольку Вы освещали – лучше, чем кто-либо другой… Однако это были фальсифицированные выборы, ужасная вещь, которая произошла в 2020 году. И у нас были бы замечательные отношения, однако всё прошло потрясающе хорошо, учитывая, что… Знаете, он бы взглянул, [что происходит], и решил бы, что мы просто с ума сошли! Сфабрикованное мошенничество с "Россией-Россией-Россией".

Так что мы провели очень важную… и очень хорошую встречу сегодня — посмотрим! То есть, необходимо заключить сделку… Мы обсудили много моментов. Я хочу, чтобы люди перестали погибать на Украине, а именно это и происходит. Мы теряем 5, 6, 7 тысяч… Россиян — преимущественно россиян (на самом деле пропорция обратная. — Прим. ИноСМИ) — и украинских солдат… Люди умирают в городах, где они пытаются уничтожить заводы по производству ракет и прочие [объекты военной инфраструктуры], и некоторые города – не знаю, в курсе ли вы, что там происходит, но много людей умирает. И мы можем положить этому конфликту конец, это будет отлично, и я был очень счастлив услышать от него, что, будь я президентом, этот конфликт никогда бы не разразился.

— Господин президент, именно этот вопрос я собирался задать следующим. Он сказал на совместной пресс-конференции… И Вы неоднократно это говорили…. И он подтвердил сегодня перед всем миром, что, будь Вы на посту президента в тот момент, ничего бы не произошло. Есть ли какие-то детали относительно того, почему он так сказал?

— Да, но сейчас это неважно. Но этот конфликт не должен был разразиться, но многие войны не должны были начинаться, происходили идиотские вещи, неправильные люди вели переговоры. Байден был ужасным президентом во многих смыслах, он не должен был этого допустить. Но это произошло… Погибли миллионы людей, это худшее, как я понимаю: все говорят, это худшее со Второй мировой войны, ничто другое даже близко не сопоставимо. Однако сегодня мы провели хорошую встречу и, думаю, обсудили многие сюжеты. От лица Украины и от лица… всей ситуации с НАТО, с которой мы отлично справляемся, в рамках которой мы работаем со многими зарубежными странами, великими европейскими странами… Так что, знаете, как по мне, не будет никакой сделки, пока она не будет заключена. Однако мы действительно добились существенного прогресса.

— Встреча состоялась в этом помещении?

— Да.

— Вы встретились прямо здесь.

— Верно. Дайте мне… Вот прям там сидели.

—Вы долго общались?

— Да. И у нас были речи… Он выступил с отличной речью, и я тоже ее завершил. А потом, сразу после этого, мы очень искренне пообщались. Он хочет, чтобы она [сделка] была заключена.

— Во время пресс-конференции Вы упомянули много вещей, в отношении которых Ваши позиции совпадают, и, может, об одном существенном моменте, относительно которого они расходятся. Готовы ли Вы открыто заявить об этом?

— Нет, я предпочел бы об этом не говорить. Полагаю, кто-нибудь расскажет, они разберутся, [как это сделать]. Но нет, я не хочу об этом говорить, я хочу посмотреть, удастся ли нам заключить договоренность. Знаете, это всё еще… Очень далеко от правильной сделки: например, Украине необходимо согласиться. Знаете, Зеленский должен согласиться. Но это ужасный конфликт, в котором он теряет очень многое — они оба несут значительные потери. И я надеюсь, что удастся заключить [договоренность]. Это станет отличным достижением для них — забудьте обо мне, для них. И мы спасем по семь тысяч жизней в неделю. Это много.

— Я очень коротко пообщался с госсекретарем Рубио, и он сказал мне, что есть разница между тем, чтобы находиться в одном помещении и общаться посредством прессы.

— Даже по телефону!

— Даже по телефону.

— Это абсолютно разные вещи. Даже когда вы говорите по телефону, это тоже не то же самое. Я имею в виду… Мы провели вместе почти три часа, и это было очень содержательно, мы во многом были согласны, мы согласились на том, что… но не так много, то есть два-три достаточно значимых момента, но, думаю, мы сможем о них договориться. Теперь дело за Зеленским. И я бы также сказал, что европейские государства должны немного поучаствовать в этом процессе. Но все зависит от Зеленского. Думаю, мы… и, если они захотят, я буду присутствовать на их встрече — они собираются организовать встречу между Зеленским и президентом Путиным и со мной, полагаю. Я ведь даже не спросил… не то чтобы я не хотел там присутствовать, но я хочу убедиться, что это произойдет. И у нас очень неплохие шансы на то, что это произойдет.

— Если оценивать по шкале от 1 до 10…

— Думаю, встречу можно оценить на 10в том смысле, что мы отлично нашли общий язык, и это здорово, когда две крупные державы хорошо ладят, особенно когда речь идет о ядерных державах. Знаете, мы первые, а они вторые в мире. И… Это важно. Это важно. Никогда не захочешь даже упоминать это слово, слово "ядерная", но у нас огромные ядерные [арсеналы]… Я их восстановил в свой первый президентский срок. И мне было ненавистно, что приходится это делать, ужасно, что приходится их восстанавливать, но это надо было сделать. У нас величайшие ядерные арсеналы, мы занимаем первое место в мире… Но и у них значительные арсеналы.

— Необходимо уважительно к этому относиться…

— Надо уважительно относиться, никто не хочет их задействовать… Если их использовать, это может привести к концу света. Вот о какой мощи идет речь.

— Давайте поговорим о том, что побудило президента Путина согласиться на проведение этой встречи. Я бы предположил, что, по моему мнению, есть четыре фактора, и если Вы считаете, что их было больше или что какой-то из них не играл роли… Вы заключили торговую сделку с Европейским союзом. И в рамках этого соглашения Вы добились обязательства на сумму в почти триллион долларов на закупки американской нефти. Это деньги, которые в противном случае пошли бы на финансирование российского ВПК. Это во-первых. Потом, 50%-ные пошлины в отношении Индии, если они будут импортировать российскую нефть. Кроме того, Путин действовал в комфортном для Вас темпе, так что Вы сказали, что, в отличие от Байдена, Вы не будете отправлять вооружения на Украину, Вы будете их продавать Украине. И, последнее (я думаю, что нельзя переоценивать значимость этого фактора): НАТО теперь платит вдвое больше, чем раньше, и те страны-члены альянса, которые раньше не выполняли свои финансовые обязательства, теперь это делают. Можно ли сказать, что эти четыре аргумента привели к сегодняшней встрече?

— О, НАТО теперь платит 5% вместо 2%, и они действительно их платят. Знаете… Альянсом руководит Марк, вы его знаете, он отличный парень, они прекрасные люди. Лидеры, которых я отлично узнал шесть недель назад. Отличные отношения с НАТО — с европейскими странами, по сути — отличные отношения. Я не хочу приводить аргументы, которые побудили его… Он очень умный человек, ничего не "усадило его за стол переговоров", если так выражаться… Думаю, сейчас он уважает нашу страну. Он не уважал ее в период президентства Байдена, это я вам могу сказать. У него не было ни капли уважения. Я был так счастлив, когда он сказал, что конфликт бы никогда не начался… все эти жизни удалось бы спасти, имей бы мы в тот момент компетентного президента. Это так грустно. Знаете, я добился прекращения пяти войн. И это были непростые войны… Индия – Пакистан…

— Вообще-то, семь. Индия – Пакистан, Израиль – Иран за 12 дней, Руанда – Конго, Сербия – Косово, Камбоджа – Таиланд, Азербайджан – Армения, Египет – Камбоджа... Вы сыграли роль во всех них, не правда ли?

— Верно. Я не захотел включать вопрос сокращения ядерных арсеналов, потому что я не считаю это непременно окончательным. Нам удалось добиться некоторых потрясающих результатов, потому что за 22 года ни один президент не хотел на это идти. Мы уничтожили ядерный потенциал… предполагаемый ядерный потенциал Ирана, разработка которого могла бы произойти в течение месяца. Это важно.

— Здесь необходимо вернуться… Это слишком исторический, глубокий и значимый момент. На пресс-конференции президент России заявил нечто, о чем Вы неоднократно говорили и что, возможно, опровергали ваши политические противники. Этот конфликт не состоялся бы, будь Вы президентом. Привел ли он Вам за кулисами конкретные причины, почему это произошло при администрации Байдена? Он же назвал Вам причины.

— Да, назвал, но я знаю причины: это потрясающая некомпетентность. Я имею в виду, что теперь у нас абсолютно непроницаемая граница, люди ее пересекают, но они въезжают в страну легально. У нас нулевая незаконная миграция, впервые вы услышали об этом три месяца назад, но мы сделали это трижды подряд. Ни один человек не может въехать в страну нелегально.

Многое сейчас идет отлично. Экономика в прекрасном состоянии, у нас нет инфляции, цены на электроэнергию снижаются, цены на продукты снижаются. Всё снижается, народ счастлив. Вы спасаем систему социального страхования, вы видели на днях… У нас этими вопросами занимается настоящий гений, я переманил его из JP Morgan, он был одним из руководителей, у него всё было прекрасно. Один из главных… Знаете, он сказал, что сейчас у него зарплата составляет 1% от того, что он получал… Это невероятные люди. И то, что ему удалось сделать с системой социального страхования — сделать ее сильнее, мощнее, — это невероятно. И мы достигли таких же успехов во многих отраслях. И мне очень нравится это делать, нравится видеть нашу страну вновь великой. И Владимир недавно сказал: я никогда не видел, чтобы кто-то предпринял так много всего за такой короткий срок… Он сказал: твоя страна просто в ударе! И всего год назад он думал, что США обречены. Все думали, что страна обречена.

— Позвольте задать Вам такой вопрос. Вы упомянули… как бы история ни оценила ваше участие в семи упомянутых нами конфликтах и в особенности в этом конфликте. Как бы в итоге вас ни оценила история, не думаю, что любому другому мировому лидеру удалось бы в конечном счете организовать сегодняшнюю встречу. У вас много политического капитала. Я наблюдал за многими лидерами с 1987, когда начал свою карьеру на радио, — это долгое время. Я наблюдал, как приходили к власти и уходили с политической сцены многие лидеры, многие президенты. И Вы готовы расширять свой политический капитал… Все конфликты, включая этот… Они не влияют на США в той мере, в какой они затрагивают наших европейских союзников…

— Это верно.

—Когда мы вовлекаемся в ситуацию на Ближнем Востоке… но вы все равно на это идете. Почему? Чтобы спасти жизни? Вы хотите спасти мир?

— Во-первых, спасти жизни, во всех случаях, потому что войны — это войны. Если посмотреть, например, на Камбоджу, что бы там случилось… Я там не принимаю участия, но я договаривался о торговой сделке, и я сказал: "Ребята, вы будете сражаться…" Таиланд, Камбоджа, столько разных… Посмотрите на Индию и Пакистан, они уже сбивали самолеты, возможно, дошло бы до ядерной… Я не стану говорить, что могло дойти до ядерного конфликта, я смог добиться договоренности. Во-первых, жизни, во-вторых — всё остальное. Войны — это ужасно, и если можно их избежать… И у меня, похоже, есть способность их завершать, сближать людей…

Я пользуюсь мощью США, мы нарастили величайшую… Мы обладаем величайшей экономикой в мире, у нас триллионы — не миллиарды! — долларов поступают в казну, мне звонят люди из правительства с вопросами а-ля "откуда у нас 29 миллиардов?" Я сказал: "Почему вы не пробовали поработать с пошлинами?" Например, мы заключили отличное соглашение с европейцами, они буквально платят нам триллионы долларов… И, знаете, теперь мы нравимся им больше. Они нас уважают. Раньше они нас не уважали. Они нам ничего не платили. Ничего. Они не платили нам, мы платили им. И я перевернул ситуацию, и теперь мы очень богатая страна. Знаете, я Вам говорил, мое любимое слово — "пошлина". Я немного позже это придумал, потому что меня критиковали фейковые СМИ… Знаете, они говорили: "Как насчет религии? Как насчет семьи?"

— Со сколькими странами вы сейчас уже заключили торговые соглашения? И сколько еще ожидается?

— Со многими из них, по сути, со всеми, потому что я договорился со многими людьми. Вы отлично их знаете, они приходили на Вашу передачу. Скажем так, 12 или 13 крупных, с ними мы заключили сделки, а остальным мы просто назначили пошлины. Мы делаем это, основываясь на интуиции, на том, как в целом у нас обстоят дела в отношениях, а также глядя на дефициты. Если мы тратим много денег в торговле со страной, они должны заплатить нам пошлину! Нам надо выровнять положение, сбалансировать ситуацию. И я был щедр в отношении многих из них… С некоторыми мы теряем столько денег, их никогда не удастся возместить. И если кто-то хорошо относился к нам как к стране, мы подходим к вопросу немного более гибко. Но годами весь мир над нами смеялся, они нами пользовались.

В мой первый срок я принял такие меры, но на нас обрушилась пандемия ковида… Мы были величайшей экономикой в мой первый президентский срок, но в конечном счете нас накрыло таким словом "ковид" — возможно, Вы о нем слышали… И это разбалансировало мир, весь мир. И мы великолепно справились, провели Operation Warp Speed (операция "Сверхсветовая скорость" — инициатива правительства США по ускорению разработки вакцин, терапевтических средств и тестов. — Прим. ИноСМИ). Многие говорят, что это одна из наиболее впечатляющих операций, которые они когда-либо видели. Мы великолепно справились. Но у всех были огромные проблемы. У каждой страны. Даже у Китая — хотя, если по справедливости, их накрыло намного позже. Все думали, что их ковид обошел, но их накрыло. Всех накрыло. Но мы предприняли небывалые усилия, нашу страну вновь уважали. И вот к власти пришел человек, у которого не было никакого права называться президентом, он разгромно проиграл выборы, вся его администрация была безумными радикальными леваками. Скажу Вам так: наша страна была в жутком положении. И если бы вся эта идеология не изменилась, полагаю, нашей стране пришел бы конец.