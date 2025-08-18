Войти
Путин поручил ускорить производство эффективной продукции ОПК

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Даничев

Президент России призвал учитывать мнение специалистов-производителей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание на сокращение сроков организации серийного производства эффективной оборонно-промышленной продукции с учетом мнения специалистов-производителей. Поручение было дано по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел 18-21 июня.

Реализацией поручения будут заниматься правительство РФ и Минобороны РФ. Они должны будут также обратить внимание на необходимость кардинального сокращения сроков выявления перспективных технологических решений и их внедрения в сфере обороны и безопасности. Это касается и "распространения лучших практик в сфере производства промышленной продукции с учетом опыта ее реальной эксплуатации при доработке такой продукции, повышения экономической эффективности внедрения перспективных технологических решений". Эти задачи кабмин и Минобороны должны будут выполнить при разработке плана структурных изменений в российской экономике, в частности в пункте повышения эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности. Ответственным за реализацию поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен будет представить доклад президенту 1 октября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
