Asharq Al-Awsat: Украина не имеет права претендовать на членство в НАТО

Напряженные отношения России с Европой берут свое начало глубоко в истории, пишет колумнист Asharq Al-Awsat. По его мнению, отношение европейцев к русским заставляет думать, что так называемая "семья цивилизованных наций" всегда будет относиться к России как к изгою.

Амир Тахери (أمير طاهري)

Еще до начала саммита между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, который должен пройти сегодня на Аляске, мнения о его целях и возможных результатах разделились.

Критики Трампа, такие как The New York Times и CNN, восприняли эту встречу как еще один повод для фотосессии. Они считают, что цель — придать образу Трампа больше артистизма и укрепить его имидж миротворца, достойного Нобелевской премии.

Сторонники лозунга "В первую очередь обвините Америку" — в данном случае их представляет профессор Гарвардского университета Джеффри Сакс — утверждали, что Трамп попытается заполучить значительную часть российской нефти и газа, что может быть выгодно для американских магнатов.

Хор европейских политиков во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном завел песню о том, что "Трамп прогнулся под Путина", исключив Европейский союз из этой встречи на Аляске.

Но даже если все это правда, саммит, без сомнения, станет важным событием хотя бы потому, что обе стороны смягчили свои прежние жесткие позиции. Трамп настаивал на том, чтобы Путин сначала согласился на прекращение огня, прежде чем можно будет организовать какую-либо запланированную встречу. Этого не произошло. Напротив, Путин ускорил темп своей военной кампании, стремясь сокрушить Украину.

Со своей стороны, Путин выдвинул два важных условия для проведения саммита: ослабление экономических санкций и прекращение военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. И снова ни одно из этих требований не было выполнено. Трамп ввел более жесткие санкции в отношении России, а затем начал поставлять Киеву современное вооружение. Другими словами, можно сказать, что оба лидера повысили ставки в своей игре на охваченной войной Украине. Все это может создать неблагоприятную атмосферу для любого положительного исхода встречи на Аляске.

Однако, с другой стороны, все может показаться не таким уж безнадежным. Во-первых, Путин принял приглашение Трампа посетить Аляску, что свидетельствует о признании Соединенных Штатов как ключевого игрока в мировой политике. Другими словами, он признает, что времена, когда американо-советские саммиты проводились на нейтральных территориях для подтверждения международного паритета, ушли в прошлое. Несмотря на то, что некоторые его сторонники, такие как Дмитрий Медведев, продолжают придерживаться жесткой риторики, российский президент осознает, что этому конфликту уже пора положить конец.

С другой стороны, вероятно, Трамп осознавал, что Россия все еще обладает достаточной экономической стабильностью и политической решимостью, чтобы избежать капитуляции. Он также понимал, что не стоит ожидать, что Путин покинет Украину с пустыми руками. Вот почему Трамп говорит о "территориальных уступках с обеих сторон". При этом он прекрасно понимает, что фраза "с обеих сторон" никого не обманет.

Таким образом, мы сталкиваемся с очередной проблемой, связанной с принципом "земля в обмен на мир". Этот принцип никогда не приводил к окончательному решению конфликтов между сторонами, которые считают друг друга экзистенциальной угрозой.

Причины текущего конфликта следует искать в том, что Россия не могла разрешить свой кризис идентичности, а Европа не была готова помочь ей в этом. После Вестфальского мира, который стабилизировал отношения между европейскими странами, нестабильный континент столкнулся с двумя серьезными вызовами. С одной стороны, возникла угроза немецкой националистической гегемонии, возглавляемой Австро-Венгерской империей и Пруссией, а с 1870 года — объединенным Германским рейхом. С другой стороны, опасность представлял панславизм, который поддерживался царской, а затем и Советской Россией.

Выражение "Русские идут!" появилось еще в XVIII веке. Оно использовалось европейцами, чтобы выразить страх перед тем, что Карл Маркс называл "варварами с Востока". Термин "железный занавес" придумал не Уинстон Черчилль, а немецкий писатель Франц Шуселька в 1872 году.

Россия долгое время разрывалась между двумя идентичностями — азиатской и европейской. Хотя Россия омывается частью Тихого океана и имеет выход к открытым морям через Азовское море, она остается страной, лишенной прямого выхода к морю. Вот почему ей так и не удалось построить империю за пределами своей территории. На Берлинской конференции европейские страны разделили мир на колониальные территории, исключив Россию из этого процесса.

Интересно, что Россия никогда не вторгалась в Европу, но при этом сама неоднократно подвергалась нападениям со стороны шведских, французских и немецких армий. Русские также гордятся тем, что служили "щитом" Европы против "желтой опасности" (Китая), одновременно ослабляя Османскую империю и Иран — исламских соперников христианской Европы.

Русский поэт XIX века Александр Блок сетует в длинном стихотворении*, что европейцы не ценят того, что Россия сделала для них, выступая в качестве авангарда цивилизации против "азиатских орд". В конце стихотворения он угрожает европейцам: "Если вы не одумаетесь и попытаетесь нас оттолкнуть... мы вернемся во главе этих орд" (Цитата из стихотворения Блока "Скифы" — прим. ИноСМИ) .

Между тем, то, чем стала Россия после Петра I, в значительной степени являлось результатом европейского влияния. Такие великие фигуры, как Пушкин, Лермонтов, Толстой и Достоевский, не смогли бы творить и стать известными без доступа к английской и французской литературе. Русская музыка, танцы и живопись также являются частью европейского культурного наследия, которое берет свое начало от эпохи византийского влияния.

Итальянские мастера создали Петроград, известный как "Северная Венеция", а Москва вобрала в себя элементы французской архитектуры. И все же Россия — блудный сын Европы — затаила обиду на Запад. Она чувствовала себя к "белой вороной" в европейской семье.

Кроме того, Россия убеждена, что, независимо от ее действий, так называемая "семья цивилизованных наций" всегда будет относиться к ней как к изгою. В то время как Советский Союз находился в критическом состоянии, президент Джордж Буш-старший, возможно, неосознанно, продемонстрировал свое презрение, задав вопрос: "Как мы можем спасти Россию?" Президент США Барак Обама также проявил вопиющее высокомерие, назвав Россию "региональной державой", не заслуживающей особого внимания.

Все это способствовало распространению идей славянского национализма, который противопоставлял Россию Западу. Специальная военная операция (СВО) на Украине стала проявлением неспособности найти подходящее место для блудного сына Европы. Ложное утверждение Джеффри Сакса о том, что Путин начал СВО из-за страха перед вступлением Украины в НАТО, является намеренной дезинформацией. Страна, имеющая территориальные разногласия с одним из своих соседей, не имеет права претендовать на членство в НАТО.