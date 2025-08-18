«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору

Источник изображения: topwar.ru

Армяно-азербайджанские мирные договоренности были заключены при посредничестве Соединенных Штатов. В числе прочего, они включают создание транспортного коридора, проходящего через территорию Армении и соединяющего Азербайджан с Нахичеванью.

В ходе пресс-конференции вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору, который теперь именуется «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Он отметил, что, если Еревану так нужно, Россия поддерживает данное решение Армении, являющейся для нашей страны стратегическим партнером.

Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе

- заявил Оверчук.

По его словам, договоренность между Ереваном и Баку абсолютно совпадает с национальными интересами нашего государства.

В Вашингтоне 8 августа состоялась трехсторонние переговоры лидеров США, Армении и Азербайджана. На них были подписаны мирный договор между Баку и Ереваном, а также соглашение о транспортном коридоре. Его передали под американское управление сроком на 99 лет.

Категорически против создания такого «маршрута процветания Трампа» вблизи своих границ выступил Иран.