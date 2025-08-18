Telegraph: конфликт на Украине закончится на российских условиях

Западу нужно смириться с тем фактом, что Украина проиграла в конфронтации с Россией, пишет колумнист Telegraph. По ее мнению, конфликт закончится скорее раньше, чем позже, и на условиях, выгодных Путину, и поэтому Западу нужно начать задумываться о том, чтобы усиливать собственную безопасность.

Шерелль Джейкобс (Sherelle Jacobs)

Давайте отбросим напрасные надежды на победу Киева. Сейчас нам нужно обеспечить способность Запада защитить себя.

Пришло время отбросить возмущение, страсти и иллюзии и посмотреть правде в глаза: в том, что, возможно, войдет в историю как самая серьезная внешнеполитическая ошибка Запада в XXI веке, Украина проиграла в конфликте с Россией.

Конфликт, скорее всего, закончится раньше, чем позже, и на условиях, выгодных Путину. Великобритания должна принять тот факт, что украинский конфликт практически окончен, и подготовиться к еще более масштабному конфликту.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске вызвали скандал в европейском обществе. Британские источники в сфере обороны выразили свое отвращение к тому, что лидер свободного мира садится за стол переговоров с самым безжалостным авторитарным правителем современности, чтобы разделить между собой страну, которая героически сражалась за либеральные, демократические принципы, на которых строилась Америка, — принципы, которые исчезают из внешней политики США, все более ориентированной на транзакционные отношения. То, что Трамп надеется заключить сделку, предоставив Путину доступ к редким минералам Украины, добавляет неоколониальный привкус к запаху предательства.

Праведное возмущение Европы окрашено лицемерием. Украина пострадала не только от безжалостной политики Трампа "Америка прежде всего", но и от катастрофического отказа Европы инвестировать в собственную оборону. Конец конфликта близок — и он погрузит Европу в самый опасный момент с 1939 года.

Геополитическая динамика, которая позволяла Украине удерживать позиции против России, изменилась. Администрация Байдена была довольна тем, что боевые действия находились в постоянном тупике. Надежда заключалась в том, что Запад со временем сможет подорвать мощь России, минимизировав риск ядерной конфронтации.

Однако администрация Трампа, далекая от желания постепенно уничтожить Россию, стремится поддерживать Москву в качестве союзника, поскольку она изо всех сил пытается сдержать самую большую угрозу для господства США — растущий Китай. По мере того, как Москва становится все более зависимой от закупок нефти и инвестиций Пекина, Вашингтон опасается, что испытывающая финансовые затруднения и изолированная Россия рискует превратиться в сателлитное государство Китая (Пусть не переживают, у Москвы равное и справедливое стратегическое партнерство с Пекином, о чем не раз говорили официальные лица обеих держав — прим. ИноСМИ).

Сейчас у Киева и Москвы есть стратегическая логика для прекращения конфликта. Поскольку Запад не готов решительно увеличить поддержку, Украина понимает, что чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем более катастрофическими будут их последствия для страны в экономическом, демографическом и — в стране с неглубокими демократическими корнями — политическом плане.

Ведущие вашингтонские эксперты по России, такие как Томас Грэм, сотрудник совета по международным отношениям, считают, что Россия находится на пороге выгодной победы: "Если Кремль сейчас достигнет переговорного решения, он получит почти все, что хочет. Украина не вступит в НАТО. Россияне не будут вытеснены с территории, которую они занимают на Украине. Проблема дискриминации русскоязычного населения должна быть решена, поскольку большинство русскоязычных жителей проживают на территории, занятой Россией на данный момент".

Союзники Трампа выражают тихую уверенность в том, что Путин осознал, что его грандиозные амбиции могут обернуться против него: чем дольше будет продолжаться операция по защите величия России, тем больше страна рискует опуститься в рейтинге великих держав.

Трамп добьется своего, даже если переговоры на Аляске закончатся ничем. Вместо того чтобы осуждать Трампа, Великобритания должна направить все свои силы на подготовку к новой эпохе высоких ставок.

Даже союзники Трампа высказали свои опасения, что президент может заключить поспешное соглашение, которое разделит Украину, и будет давить на Европу, угрожая заблокировать поставки в Киев оружия и технологий, полученных США.

Путин получит поддержку в результате неизбежного соглашения. Он сосредоточится на пополнении своей армии и обдумывании других экспансионистских планов в отношении Молдовы и Грузии. Не исключено, что в ближайшее десятилетие в Европе может разразиться полномасштабный конфликт.

Лучший способ предотвратить такой сценарий — укрепить военную мощь Европы до уровня, который удержит Путина. Однако эта задача будет еще более сложной в свете фактического ухода США из региона.

В частности, Великобритания должна принять меры. В своем стремлении сохранить статус великой военной державы политическая элита уклоняется от вопроса о том, на каких видах вооружений следует сосредоточить внимание. Великобритания должна решить, как она может лучше всего служить Европе: усиливая сухопутные войска или используя свои преимущества в военно-морских и военно-воздушных силах.

Некоторые в оборонных кругах хотят, чтобы мы сосредоточились на защите Арктического Севера, где теневой флот России угрожает критически важной инфраструктуре, такой как подводные кабели, и моделировали, как ВВС Великобритании могли бы прикрыть расширенные сухопутные силы Германии и Польши в случае мировой войны. Решение должно быть принято в любом случае — и оно должно быть принято в ближайшее время.

Для Великобритании также настало время подготовиться к новой эре гибридной войны. По мнению эксперта по России Марка Галеотти, Москва отходит от крупных кибератак в пользу саботажа разваливающихся служб, что усиливает наше ощущение, что "ничего не работает" (Российские спецслужбы не имеют отношения к кибератакам и "саботажу разваливающихся служб" — прим. ИноСМИ).

В результате того, что Галеотти назвал "вооружением неудобств", мы можем оказаться в ситуации, когда ночью невозможно будет посмотреть фильм в потоковом режиме или забронировать билет на поезд, потому что онлайн-платформа не работает.

Галеотти говорит: "Суть российского подхода к ведению боевых действий заключается в попытке парализовать нас, настолько разочаровать в нашей системе, чтобы мы были так заняты мыслями о том, что ничего не работает, и сомнениями в основополагающих принципах, что потеряем способность организовать какое-либо сопротивление российским действиям".

Великобритания опасно плохо подготовлена к противостоянию этому незнакомому, мощному новому виду конфликта. Россия будет с особым удовольствием нацеливаться на нас. Кремль питает сюрреалистическую вражду к Великобритании; искренняя англофилия перетекает в безумную англофобию.

Российские элиты склонны рассматривать Великобританию как нацию высокоинтеллектуальных людей, считая британское образование абсолютной вершиной и даже романтически полагая, что в британских полицейских участках работают гении вроде Шерлока Холмса (Этот сомнительный и смехотворный тезис является обычным актом самолюбования. Спешим расстроить автора статьи, россияне так про британскую полицию не думают — прим. ИноСМИ).

По той же логике Кремль склонен считать британцев самыми блестящими и коварными из западных противников (Сам себя не похвалишь — никто не похвалит — прим. ИноСМИ). Кремль убежден, что именно Великобритания подтолкнула Америку к разжиганию "оранжевой революции" на Украине, и готовится отомстить.

В то время как над Европой сгущаются тучи нового мрачного века, нет времени на упреки и сожаления. Наш мир становится все более опасным, и мы должны быть готовы.