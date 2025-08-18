Войти
Reuters: основатель ЧВК Blackwater отправит сотни наёмников на Гаити для борьбы с местными бандами и сбора налогов

Источник изображения: topwar.ru

Основатель скандально известной американской ЧВК Blackwater Эрик Принс, который считается сторонником президента США Дональда Трампа, отправит сотни наемников на Гаити для борьбы с местными бандами и сбора налогов. Организованная им компания Vectus Global уже присутствует в этом карибском государстве.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

СМИ утверждает, что на остров ближайшее время прибудут боевики из США, Сальвадора и стран Европы. Действуя в составе ЧВК Vectus, они должны будут помочь гаитянским властям отбить у хорошо вооруженных бандитов и вернуть под правительственный контроль обширные территории страны и ее ключевые дороги.

Одним из ключевых показателей успеха для меня будет возможность проехать от Порт-о-Пренса до Кап-Аитьена на малолитражном автомобиле, не подвергаясь нападениям банд

- заявил Принс.

По его словам, его компания заключила соглашение с правительством Гаити сроком на десять лет. Кроме войны с бандами, ее сотрудники примут участие в сборе налогов.

Источник сообщил журналистам, что в числе отправляемых на Гаити наемников будут снайперы, специалисты по разведке и связи, а для перемещения бойцов ЧВК будут задействованы вертолеты и катера. Среди прибывающих на остров наемников есть носители французского и креольского языков.

Предполагается, что сотрудники ЧВК будут действовать в координации с местной полицией.

Руководитель программы по Гаити при организации «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» раскритиковал идею использования для борьбы с криминалом иностранных наемников из частных военных компаний. Он считает, что их присутствие ослабит позиции местных правоохранителей и действующих в стране международных полицейских сил, действующих в рамках возглавляемой Кенией миссии.

