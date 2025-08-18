Войти
ЦАМТО

Объем производства оборонной продукции Индии в 2024/25 ф.г. превысил 17 млрд. долл.

Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: @ Reuters

ЦАМТО, 15 августа. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх объявил, что объем производства оборонной продукции страны в 2024/25 ф.г. достиг рекордного уровня в 1,50 трлн. индийских рупий (17,2 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление индийского министра от 9 августа, результат в 2024/25 ф.г. на 18% превышает объем производства в 2023/24 ф.г., составившего 1,27 трлн. индийских рупий.

Общая стоимость производства представляет собой годовой оборот, отраженный в отчетах оборонных государственных предприятий Индии, других компаний и совместных предприятий, участвующих в оборонном производстве, а также частных оборонных компаний.

Согласно данным Департамента оборонного производства (DDP) МО Индии, в 2024/25 ф.г. на долю государственных предприятий пришлось около 77% от общего объема производства или 1,16 трлн. индийских рупий, оставшиеся 23% (на 2% больше, чем в 2023/24 ф.г.) обеспечили частные оборонные компании, объем производства которых составил 339,7 млрд. индийских рупий.

Госпредприятия оборонного сектора в 2024/25 ф.г. зафиксировали рост объема производства примерно на 16% по сравнению с предыдущим годом, когда он составил около 1 трлн. индийских рупий. Рост объема производства частных оборонных компаний составил более 27% по сравнению с объемом производства в 266,7 млрд. инд. рупий в прошлом ф.г.

По данным DDP, за последние 8 лет общий объем производства оборонной продукции неуклонно рос, увеличившись более чем на 100% по сравнению с 740,5 млрд. индийских рупий, зафиксированных в 2016/17 ф.г.

Министерство обороны Индии заявляет, что политические реформы, новые бизнес-стратегии и внутренняя кооперация способствовали стабильному годовому росту производства государственных и частных оборонных компаний. Министерство также назвало в качестве причин роста усилия по снижению зависимости от импорта и созданию оборонно-промышленного комплекса, ориентированного как на внутренние, так и на экспортные потребности.

Как напоминает Jane's Defence Weekly, рост объемов оборонного производства в 2024/25 ф.г. дополняет резкий рост экспорта оборонной продукции Индии за тот же период.

В апреле Министерство обороны Индии сообщало, что в 2024/25 ф.г. объем экспорта продукции военного назначения Индии достиг 236,22 млрд. индийских рупий (2,7 млрд. долл.), что на 12% больше, чем в предыдущем финансовом году (210,83 млрд. индийских рупий).

Частный сектор и госкомпании, занятые в сфере обороны, в 2024/25 ф.г. зафиксировали объем экспорта продукции военного назначения в размере 152,33 и 83,89 млрд. индийских рупий, соответственно. Общее число экспортеров продукции военного назначения выросло примерно на 17%.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что цель Индии – достичь годового объема экспорта продукции военного назначения в размере 500 млрд. индийских рупий (5,7 млрд. долл.) к 2029 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
