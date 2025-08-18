На верфи Irving Shipbuilding состоялось крещение последнего патрульного корабля арктической зоны AOPS ВМС Канады

ЦАМТО, 15 августа. Компания Irving Shipbuilding 9 августа сообщила о состоявшейся на верфи Halifax Shipyard церемонии крещения последнего из шести заказанных для ВМС Канады прибрежных патрульных кораблей арктической зоны AOPS класса "Гарри ДеВольф", (AOPV 435) "Роберт Хэмптон Грей"".

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2015 года правительство Канады подписало с Irving Shipbuilding контракт стоимостью 3,5 млрд. канадских долл. (2,56 млрд. долл. США) на строительство для ВМС страны пяти патрульных кораблей арктической зоны AOPS (Arctic and Offshore Patrol Vessels). Опцион на строительство шестого корабля был реализован в ноябре 2018 года.

Корабли предназначены для патрулирования северных регионов Канады и должны стать ядром усиленного присутствия ВС страны в арктическом регионе. Они могут применяться в условиях однолетнего льда толщиной до 120 см для ведения разведки, оказания гуманитарной помощи, реагирования на чрезвычайные ситуации и поддержки ликвидации последствий стихийных бедствий.

Строительство головного корабля серии, "Гарри ДеВольф", началось в сентябре 2015 года. Корабль был принят на вооружение 26 июня 2021 года. Второй корабль серии, (AOPV 431) "Маргарет Брук", поставлен 28 октября 2022 года, третий и четвертый, (AOPV 432) "Макс Бернэйс" и (AOPV 433) "Уильям Холл", – в мае 2024 года, пятый, (AOPV 434) "Фредерик Ролетт", – в июне 2025 года.

Резка стали для строительства (AOPV 435) "Роберт Хэмптон Грей" началась в августе 2022 года, закладка киля состоялась в августе 2024 года, спуск на воду – в декабре 2024 года.

Длина корабля класса "Гарри ДеВольф" составляет 103,6 м, максимальная ширина – 19 м, водоизмещение – 6615 т, максимальная скорость – 17 узлов, дальность хода – 6800 морских миль на скорости 14 узлов, автономность – 120 суток.

Корабли могут проламывать лед толщиной 1 м и двигаться в условиях таких ледяных полей на скорости до 3 узлов. На борту могут размещаться 65 членов экипажа и 20 человек десанта, имеется значительное пространство для перевозки грузов, небольших транспортных средств и катеров. Корабль оборудован площадкой и ангаром для вертолета CH-148 "Циклон" или другого легкого многоцелевого вертолета. Корабль несет 8,5-метровую скоростную шлюпку. В качестве вооружения планируется использовать 25-мм дистанционно управляемую АУ Mk.38 Mod-2 и два 12,7-мм пулемета.